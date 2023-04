Jorge Fossati tiene ocho partidos invicto dirigiendo a Universitario | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes derrotó a Deportivo Municipal por la fecha 12 del Torneo Apertura y consiguió mantenerse a dos puntos del líder Alianza Lima en la Liga 1 Betsson. El conjunto crema llegó a su octavo partido invicto desde la llegada de Jorge Fossati al banquillo, aunque el entrenador reconoció que no tuvieron un inicio esperado de las acciones en Villa El Salvador.

“Los primeros cinco o diez minutos no éramos nosotros, no estábamos en cancha. Cometimos errores poco frecuentes. Nos hacen el gol y parece que hubiéramos cambiado. Hubo once nuevos. Comenzamos a jugar y producimos situaciones donde pegamos bien. Ellos con buenos jugadores y argumentos crearon situaciones”, analizó el estratega en conferencia de prensa.

Remontada de Universitario

Universitario perdía antes de los diez minutos por el gol de Sebastián Jaurena, pero logró el empate a los 25’ por intermedio de Álex Valera y luego Emanuel Herrera sentenció el triunfo (54’).

A diferencia de otros partidos, la ‘U’ generó menos ocasiones de gol que su rival, resaltando Jorge Fossati que Deportivo Municipal buscó complicar por la vía aérea.

“Nuevamente tuvimos argumentos ofensivos, defendimos bien. De los 30 a 35 minutos en adelante, los méritos del rival y otros imponderables a los cuáles no me voy a referir. De los errores nuestros yo soy responsable, tuvimos un déficit en el juego aéreo. Fue de la manera que Municipal creó más de una situación clara donde nos salvamos por intervención de un defensa o que ellos fallaron. Nos queda la imagen de esos últimos minutos que fueron 16, porque hubo 6 de descuento que no los entendí tampoco”, indicó el uruguayo.

Universitario pierde a Valera

En los últimos instantes del partido, Alex Valera fue expulsado por el árbitro Edwin Ordóñez al recibir su segunda tarjeta amarilla. Primero fue amonestado por protestar y luego tras pisotón a un rival. Así, el delantero no podrá ser parte del compromiso ante Sporting Cristal la próxima fecha en el Estadio Monumental.

Jorge Fossati reconoció que le llamó la atención la expulsión del atacante, que contra Municipal jugó por primera vez como titular en el proceso del uruguayo.

“Yo no me voy a referir a ellos (los árbitros), hay otras autoridades que tienen que hacerlo. No es mi función. Mi función es trabajar con ellos todos los días para tratar de mejorar. Desde mi posición me sorprendió tremendamente la expulsión de Alex, pero el árbitro está más cerca que yo”, sentenció.





