Jorge Fossati tiene diez partidos invictos dirigiendo a Universitario | Fuente: Universitario

El dato fáctico de Universitario de Deportes con Jorge Fossati es que no sabe de derrotas. Aún en la fila de la cornisa, los cremas han conseguido reponer y salvar el invicto del uruguayo, el que ya alcanzó los diez partidos sin caídas teniendo en cuenta tanto la Liga 1 como la Copa Sudamericana.

La racha de Universitario creció luego del triunfo (2-0) en el Estadio Monumental el lunes ante Sporting Cristal, el cual los mantiene como escoltas en el Torneo Apertura, solo a dos puntos del líder Alianza Lima.

“Fue un partido entre dos grandes. Si siempre le doy importancia al rival, cómo no hacerlo jugando ante Cristal, que tiene un gran plantel y un entrenador muy capaz. Lo más complicado fue que no tuvimos la contundencia y por eso el partido estaba solo 1-0. Por lógica consecuencia hubo más esfuerzo, futbolistas a los que tuvimos que cambiar, pero el plantel demostró que están todos compenetrados y que los que entran dan el máximo como lo hacen todos, pero producen el cambio que uno necesita para ese momento”, analizó Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Martín Pérez Guedes tiene dos goles con Universitario en el 2023 | Fuente: Universitario

Universitario superior a Cristal

Universitario venció a Sporting Cristal luego de cinco años, siendo en esta ocasión los autores de los tantos Martín Pérez Guedes (45’+3) y José Rivera (85’). Para Jorge Fossati, su elenco dominó el trámite del compromiso, pero hizo hincapié en la falta de contundencia para asegurar antes la victoria.

“Por el cansancio de los jugadores, Cristal tomaba las riendas del partido en un único momento. Duró hasta que entraron los cambios ese cierto predominio que no nos hacía daño porque hicimos bien las dos cosas más importantes del fútbol, como una de ellas es defender, a excepción de esa pelota (Brenner Marlos) que nos salvamos. Luego no recuerdo otra jugada donde este equipo de Cristal, que no es cualquiera, nos haya podido crear una situación de gol. Esto habla muy bien de Universitario”, señaló el uruguayo.

La ‘U’ pelea por el Apertura

En la decimocuarta fecha del Torneo Apertura, Universitario será visitante ante Sport Boys en el Estadio Monumental, mientras que a Alianza Lima le tocará descansar. Así, los merengues podrían tomar el primer lugar del certamen el fin de semana, con el detalle de tener dos partidos más que los blanquiazules.

“Estoy enormemente feliz por la producción del equipo, la categoría del rival, tuvimos que absorber y disimular ausencias importantes y por ello resalto el plantel. A mi gusto se produjo un muy buen fútbol para alegría del hincha, que es feliz en cualquier partido que gane y este es uno de los partidos que más se quiere ganar”, finalizó Jorge Fossati.





