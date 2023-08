Jorge Fossati sobre el empate de Universitario: "Parecía una pesadilla"

Universitario de Deportes perdió una gran oportunidad para ser el único lider del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Ante miles de sus hinchas en el estadio Monumental, el equipo crema igualó 1-1 ante Deportivo Garcilaso.

Kevin Quevedo abrió el marcador en el cierre del primer tiempo. Sin embargo, Piero Quispe igualó las acciones en los primeros minutos de la complementaria tras una buena jugada individual.

Tras el partido, Jorge Fossati mostró su molestia por un nuevo traspié de Universitario en el Clausura. Reveló que fue una "pesadilla" entrar al vestuario en el entretiempo con el marcador en contra.

“Un partido difícil de explicar desde mi punto de vista. Creo que iban cinco minutos de juego y llevábamos cuatro situaciones de gol. Si el primer tiempo termina con un resultado favorable a Universitario con un score abultado, nadie se podía extrañar, por eso digo que es difícil de explicar. Parecía más una pesadilla o ver que vas al vestuario 0-1, una cosa que yo por lo menos con mi poquísima sabiduría de fútbol no tengo cómo explicarlo”, señaló.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Piero Quispe pone el 1-1 de Universitario ante Deportivo Garcilaso | Fuente: Gol Perú

Universitario por el triunfo

“En el segundo tiempo, gracias a Dios conseguimos el empate enseguida, seguimos buscando ante un equipo que trató de hacer su trabajo de la mejor manera defendiendo, seguimos creando situaciones y es muy difícil explicar cómo no terminaba en gol. En ese segundo tiempo tuvieron un par de contragolpes. Lo que tratamos de hacer fue irlo a buscar, pero con el mayor orden posible para que pudiéramos, más allá del nerviosismo”, añadió Fossati.

Además, se refirió a la recta final del partido y sobre los expulsados que sufrió Universitario: Aldo Corzo y Edison Flores.

“Teníamos dos zagueros de los tres con amarilla. Saco a uno de ellos por eso y me terminan expulsando al que no tenía amarilla, pero sí es producto del que estaba ahí todavía con la amarilla está condicionado. No creo que a Williams se le hubiera ido el rival si no tenía amarilla”, culminó.

NUESTROS PODCASTS

Policía de Orden y Seguridad: ¿Es viable el proyecto de ley del Ejecutivo para prevenir la delincuencia?

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que la Mesa Directiva del Congreso tiene "toda la predisposición" a favor del proyecto que crea esta nueva categoría policial. Diversos analistas han cuestionado esta iniciativa.