Luis Urruti renovó con Universitario tras obtener su nacionalización | Fuente: Universitario

Lleva ya los colores rojo y blanco. El futbolista Luis Urruti, nacido en Uruguay, juramentó este miércoles como ciudadano peruano al obtener la nacionalización correspondiente, hecho que le permitirá seguir siendo parte del plantel de Universitario de Deportes.

En una ceremonia realizada en la oficina central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Luis Urruti, de 30 años, concretó el proceso de su nacionalización peruana. Cabe apuntar que ‘Tito’ forma parte de Universitario desde que fue fichado en 2020 y hasta la fecha acumula 60 partidos con un registro de 11 goles.

“Mi señora fue la que me dijo que me podía nacionalizar peruano. Yo no tenía ni idea, ella empezó a mover todo y conversó con el club sobre el tema. La ‘U’ se encargó de lo demás. Estoy agradecido al club y mi señora. Es un gran paso en mi carrera”, contó el futbolista en entrevista con RPP Noticias.

Luis Urruti cantando el himno nacional del Perú | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andrea Closa

Urruti renovó por el 2023 con Universitario

Tras concluirse el proceso de su nacionalización, Universitario de Deportes anunció la renovación de contrato de Luis Urruti, quien ya no ocupará plaza de extranjero y permite liberar un cupo para la inscripción del delantero Bruno Sepúlveda.

“Estoy muy contento con el club. Este año prácticamente ni jugué, me lesioné en marzo y me acaban de renovar el contrato. Ahora me toca a mí responder, yo sé que si estoy bien siempre respondo, siempre dejo todo. No he ligado con las lesiones, este año estaba en un momento extraordinario y pasó lo de la rodilla. Dios quiera que el 2023 sea mío y pueda celebrar con todo el mundo de Universitario”, manifestó.

Entre sus objetivos de la temporada ‘Tito’ se plantea alcanzar la cima en la Liga 1 y mantenerse con ritmo competitivo. “Mi sueño es poder campeonar con la ‘U’, darle un título al club, andar bien, no lesionarme”.

Luis Urruti: "Sea como sea tenemos que ser campeones en el 2023" Luis Urruti: "Sea como sea tenemos que ser campeones en el 2023" 00:00

Urruti busca el título nacional para Universitario

En la que será su cuarta temporada en el plantel de Universitario, ahora sin ocupar plaza de extranjero, Luis Urruti reconoce como su objetivo principal el título del fútbol peruano, el cual le es esquivo a los cremas desde el 2013.

“Sabemos que estamos en deuda con el club por no poder lograr un título. Alianza Lima viene de ser campeón dos años seguidos y no podemos dar más margen de error. Sea como sea tenemos que campeonar, no se puede hacer esperar más”, sentenció.





