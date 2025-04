Manuel Barreto desliza la posibilidad de no seguir en Universitario: "He conseguido el 90% de lo que me propuse"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fabián Bustos no sería la única salida de Universitario. Manuel Barreto, gerente deportivo del cuadro Crema, indicó que su tiempo en el bicampeón peruano está llegando a su tramo final.

En conversación con el programa DyT del canal de YouTube de Jesús Alzamora, el exfutbolista dijo que ha conseguido el 90% de lo que se propuso cuando llegó a Universitario.

"Es lo que me ha tocado un poquito. Por eso te digo que, para mí, significa un desgaste grande y por eso digo que mi tiempo en el club está llegando a su tramo final", indicó en un primer momento.

"Eso será en su momento (la fecha de su salida). Pero, la verdad que sí, lo siento, porque ha sido o está siendo el cuarto año superdesgastante porque, también, yo voy sintiendo que ya he cumplido con todo lo que me propuse en el club. He cumplido con más del 90% de los objetivos que me he planteado a nivel profesional, a nivel formativo", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Qué objetivos logró Manuel Barreto en Universitario?

Luego, al ser consultado sobre los logros que consiguió en el cuadro Crema, destacó ver a más hinchas llevar con orgullo la camiseta de la 'U' y lograr construir un departamento deportivo sólido, logrando títulos importantes.

"Hemos logrado lo más importante, que era, cuando llegué al club, la ilusión, la alegría, la alegría que me da a mí ver a gente con camiseta de la U en la calle, orgullosa de su equipo. Y eso lo recuperamos", dijo al principio.

"Y, lo otro para mí, que era superimportante, era construir un departamento de fútbol sólido, donde el talento se pueda desarrollar", aseguró

"Las categorías formativas no existían en la U. Hoy somos punteros en el acumulado, vigentes campeones de reserva, estamos donde estamos en primera división (...) Me ha tocado levantar cinco copas a nivel profesional", complementó.

¿Qué es lo que le falta a Manuel Barreto?

Por último, al ser consultado sobre cuál es ese 10% que la falta conseguir, dijo que es hacer un buen papel a nivel internacional.

"El 10%, evidentemente, es a nivel internacional. Yo sé que muchos nos dan por muerto, pero esto no ha acabado. Esto no termina hasta que termina", aseguró.

"Creo a muerte en el plante de Universitario. Creo a muerte en mis jugadores. Banco a muerte a mis delanteros que dicen que no son para Copa Libertadores. Y mientras yo esté acá, voy a defender a mi club, a mis jugadores, a mis técnicos y a toda la gente con la que te trabajo", finalizó.