Quispe y Herrera son dos cartas de gol de Univesitario. | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes se encuentra a seis días para su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 y uno de sus rivales en el Grupo G es el Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se perfila como uno de sus grandes oponentes para la clasificación.

Pedro Troglio, exentrenador del cuadro 'crema' y de Gimnasia, señaló al programa Fútbol como Cancha de RPP que "Universitario está para pelear la posibilidad del repechaje en la Copa Sudamericana y si puede avanzar más, bienvenido".

Asimismo, llenó de elogios a Piero Quispe y Emanuel Herrera, quienes son las cartas de gol del equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati.

"(Sobre Quispe) Sí me gusta mucho, igual la 'U' ha incorporado a un jugador el ultimo momento, que viene de Cristal, que le da ha dado jererquía al ataque que es Herrera, a mí me encantó siempre lo sufrí cuando estuve ahí y creo que es una de las mejores adquisiciones, más alla del nivel que pueda tener o no. A la larga va a ser un jugador importante", señaló.

"Sí, Piero Quispe seguramente es uno de los jugadores de mejor nivel. Los muchachos de la 'U' están volviendo a resurgir de semanas de críticas.", agregó.



¿Cuándo debuta Universitario en la Sudamericana?

El equipo dirigido por Jorge Fossati debutará en la Sudamericana cuando visite a Gimnasia y Esgrima el miércoles 5 de abril. La cita será a partir de las 7 de la noche (hora peruana) en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Universitario y su fixture en la Copa Sudamericana

Fecha 1 vs. Gimnasia de La Plata (como visitante en Estadio Juan Carmelo Zerillo) - Miércoles 5 de abril a las 7:00 p.m. hora peruana

Fecha 2 vs. Goías (como local en Estadio Monumental) - Jueves 20 de abril a las 9:00 p.m. hora peruana

Fecha 3 vs. Independiente Santa Fe (como local en Estadio Monumental) - Jueves 4 de mayo a las 9:00 p.m. hora peruana

Fecha 4 vs. Goiás (como visitante en Estadio Hailé Pinheiro) - Martes 23 de mayo a las 5:00 p.m. hora peruana

Fecha 5 vs. Independiente Santa Fe (como visitante en Estadio El Campín) - Jueves 8 de junio a las 9:00 p.m. hora peruana

Fecha 6. vs Gimnasia La Plata (como local en Estadio Monumental) - Miércoles 28 de junio a las 9:00 p.m. hora peruana





