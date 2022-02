Universitario presentó a Álvaro Gutiérrez como flamante técnico para la temporada 2022 | Fuente: RPP Noticias

Universitario presentó oficialmente este lunes a Álvaro Gutiérrez como técnico de su plantel por toda la temporada 2022. El entrenador uruguayo se refirió a lo que desea plasmar en la 'U', a Gregorio Pérez, entre otras cosas.

"Mi estilo de juego es bastante pragmático, trato de adaptarme a jugadores que tengo. Trato de adaptarme a características del equipo rival, vamos a tener que adaptarnos al clima, al rival, a si vamos a arriesgar más o menos. Tengo conceptos claros pero haciendo matices en ciertos partidos", fueron las primeras palabras de Álvaro Gutiérrez en conferencia de prensa.

El técnico y fórmula para sumar victorias. "Los tres puntos es algo que priorizamos. El camino y la estrategia también es importante, pero en algunas ocasiones lo bello del fútbol, esa belleza del fútbol cuando se hace un partido muy abierto, capaz que no los favorece tanto y búscamos minimizar al rival".

La unión hace a fuerza. "El hincha va a ejercer presión si perdemos. Si ganamos capaz que se distiende un poco más. La idea es que para ganar campeonato no sólo ganan jugadores y entrenador. No somos perfectos, vamos a tener equivocaciones. Lo importante es no equivocarte adrede", comentó.

Álvaro Gutiérrez conoció el Monumental tras su presentación | Fuente: RPP Noticias

Le dejaron la valla alta a Álvaro Gutiérrez

El técnico charrúa llegó a Lima el último sábado. Eso le dio posibilidad de ver el debut de la 'U' en la Liga1 Betsson 2022. "Miré el partido no con ojos de espectador sino entrenador, mirando virtudes y defectos. No he tenido contacto con jugadores uruguayos porque no me gusta hablar cuando aún no se asumido, tenían compromisos importante", añadió.

Sobre la conversación que sostuvo con el saliente técnico de Universitario señaló: "A Gregorio (Pérez) lo llamé, estuvimos hablando largo y tendido, me dio muchísima información, no será la última charla. Él dejó la valla muy alta. Estamos muy ilusionados con todo lo que nos mencionó Gregorio".

Pese a que no le gusta pronunciarse por actuaciones individuales de los jugadores, el entrenador se refirió a uno de los jóvenes de Universitario.

"Piero Quispe es uno de los que más expectativa crea porque es joven y tiene buenas capacidades, pero no me gusta pronunciarme por capacidades individuales aunque hoy a hacer excepción: se le vio muy encantador, habilidoso marcó posibilidad para abrir score y eso fue bueno, hay otras cosas que voy a ener que conversar con el pero es uno de los muchos jugadores que vi en los videos", respondió ante la pregunta del futbolista crema de 20 años.

Álvaro Gutiérrez será técnico de Universitario por toda la temporada 2022 | Fuente: RPP Noticias

No dejaron de preguntarle sobre la conocida garra crema. "Si esas son características de la U (empuje, garra) nos vamos a llevar bárbaro porque me gusta que corran. Valera es un 9 difícil de marcar, se apoya bien, buen cabezazo, siempre exigiendo, lo vi bien con Perú y también con Cantolao. Hay cuestiones tácticas que las voy a conversar con él".

