Rodrigo Ureña se despidió del plantel de Universitario: "Estoy muy agradecido, me voy con las puertas abiertas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Ureña, uno de los jugadores claves en el bicampeonato de Universitario de Deportes en la Liga1 Te Apuesto, puso punto final a su estadía en el elenco crema. El mediocampista chileno seguirá su carrera en el Belgrano de Córdoba, del fútbol argentino.

“Estoy muy agradecido, muy contento, me voy con las puertas abiertas. Un día lleno de emociones, completamente especial, porque no es fácil despedirse de un club que para mí ha sido mi casa y estoy muy agradecido”, dijo Rodrigo Ureña, quien acudió este sábado a Campo Mar para despedirse de la plantilla de Universitario.

“Yo me preocupé de siempre dar lo mejor de mí, de entregarme al máximo, nunca bajar los brazos, que es lo pide el espíritu de la institución”, mencionó.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

Gana GRANDES PREMIOS, CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más cada semana. QUIERO UNIRME AL CLUB

Rodrigo Ureña se va de Universitario

Rodrigo Ureña, de 31 años, llegó a la ‘U’ para la temporada 2023, procedente del Atlético Tolima de Colombia. El volante se ganó el puesto como titular y en toda su etapa con los merengues disputó 69 partidos, siendo titular en 67 ocasiones. El ‘Pitbull’ fue reconocido como el mejor jugador del Clausura 2023.

“Universitario es un club que me ha dado mucho. Me ha hecho sentir muy bien, especial, soy consciente de todo lo que generan. Me voy con mucho cariño, que sepan que el cariño es mutuo, hay decisiones que no son fáciles en la vida y, sin embargo, trato de hacerlo de la mejor forma, pensando en mi futuro, en el de mi familia. Me voy de la mejor forma, despidiéndome de toda la gente”, señaló a los medios.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Rodrigo Ureña se unirá al Belgrano hasta el final del 2026. El futbolista pagó los 600 mil dólares de su cláusula de salida a Universitario, monto del que se hará cargo el club argentino en dos plazos.

El último partido de Rodrigo Ureña con la 'U' fue ante Inter MiamiFuente: Universitario

Reconocimiento a Manuel Barreto

Rodrigo Ureña dedicó palabras de agradecimiento al director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, de quien dijo fue esencial para su llegada al fútbol peruano.

“Quiero agradecer de forma especial a Manuel Barreto. Por Manuel yo llegué a este club, lamentablemente no me pude despedir de él personalmente porque está de viaje, pero es una persona muy especial en mi carrera. Durante mi estadía en la ‘U’ me hizo sentir siempre muy importante”, finalizó el chileno.