Sebastián Britos quiere el título nacional en el Centenario de Universitario: "El trabajo no está terminado"

Universitario se coronó como campeón en el Torneo Aperura pero sus jugadores saben que el trabajo no está terminado. El arquero Sebastián Britos afirmó que el gran objetivo para los cremas es el título nacional en el año en el que celebran su Centenario.

"Somos conscientes de que hemos dado un paso importante para el objetivo final pero no hemos terminado nuestro trabajo y eso lo tenemos claro. Lo más importante para nosotros es conseguir el título en nuestro centenario", dijo el arquero en entrevista publicada por el club en sus redes sociales.

Para el portero, procedente del Liverpool de Uruguay, su proceso de adaptación va por el mejor de los caminos ya que se siente muy identificado con el club. "Sabía que con el correr de los partidos me iba a sentir mucho más sólido. Ahora me siento completamente identificado y agradecido con el respeto que la gente me tiene", agregó.

Sebastián Britos, de 36 años, ya estaría negociando su permanencia en Universitario. Su contrato vence el 31 de diciembre y tanto el club como el jugador tienen la intención de prolongar el vínculo por una nueva temporada.

"Para cada uno de nostros es un desafío muy grande estar en la 'U'. Nosotros vamos a dar todo hasta el final", puntualizó.

Universitario vuelve a los entrenamientos

Los cremas retornarán este miércoles a los entrenamientos luego de unas breves vacaciones tras obtener el título del Apertura. El equipo tiene programado un partido amistoso ante Emelec el 25 de junio en New Jersey y busca un segundo rival para previo al inicio del Clausura.

El torneo arrancará en el mes de julio tras la participación de la Selección Peruana en la Copa América.