Sebastián Britos sobre la inminente salida de Diego Romero: “En lo deportivo no nos va a beneficiar”

Se siente cómodo en su casa futbolística, pero Diego Romero decidió priorizar su carrera de cara a la temporada 2025. A sus 23 años, el joven arquero nacional cambiará de equipo para buscar continuidad y ser titular. Esta es la gran razón para que diga a adios al club de sus amores, Universitario de Deportes.

En el cuadro crema, jugó siete partidos en la Liga1 Te Apuesto 2024 y de acuerdo a las críticas, Romero cumplió con creces ante la ausencia de Sebastián Britos, que en los últimos días cerró su renovación y que un año más contará con el respaldo del entrenador argentino Fabián Bustos.

Precisamente, Britos lamentó la inminente salida de Diego Romero, cuyo futuro apunta al extranjeros, especialmente en el fútbol argentino, certamen donde ya fue el centro del interés de Independiente Rivadavia y Tigre.

“En lo deportivo creo que no va a ser beneficioso para nosotros porque él potencia al grupo. Y cuando yo no he estado él ha tenido buenas actuaciones y también ha sido parte de haber conseguido el título. En momentos claves él apareció y salvó partidos que el equipo lo necesitaba”, dijo el uruguayo a los medios.

Britos le desea lo mejor a Diego Romero

Sebastián Britos, además, está seguro que Diego Romero potenciará su carrera en caso se concrete su fichaje a un club del fútbol extranjero.

“Tiene su carrera y no voy a negar que si él tiene que partir por buscar más minutos y quizá ir a una liga que lo potencia un poco más le va a ser a él. Si a él le ayuda a crecer bienvenido sea. Como digo, si es por tema deportivo y grupo no nos va a beneficiar, pero quién soy yo para decir a dónde tiene que ir”, culminó.

Recordemos que Miguel Vargas es el nuevo fichaje de Universitario y será el segundo arquero de la plantilla de Universitario, que buscará el tricampeonato nacional en el 2025.