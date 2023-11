Universitario y una gran desazón: el 1x1 crema por la ida de la final de Liga 1 Betsson 2023

Universitario se vio las caras ante Alianza Lima en un partidazo en el Estadio Monumental por la ida de la final de la Liga 1 Betsson 2023.

Al ser local en su casa, la cual tuvo un lleno total con 60 mil espectadores en las tribunas, Universitario de Deportes partía como favorito y ello se vio en el campo de juego. Los cremas fueron superiores y pudieron ganarle por un buen margen a la tienda blanquiazul, aunque el marcador quedó empatado 1-1. Hubo más que molestia en la 'U' debido a que el tanto de la visita llegó a los 90'+4 por un remate de Gabriel Costa.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario, cambió a sus mejores jugadores en la recta final (Piero Quispe, Alex Valera y Edison Flores), dándole entrada a elementos como Horacio Calcaterra, Luis Urruti, Emanuel Herrera y Jorge Murrugarra. Así, ¿cómo fue el nivel de la tienda merengue en esta oportunidad?

Universitario y una chance desperdiciada ante Alianza Lima

José Carvallo: el portero fue un claro espectador en el primer tiempo porque la tienda blanquiazul no remató al arco. En el gol de Gabriel Costa en los segundos finales no tuvo nada que hacer.

Aldo Corzo: buen desempeño del popular 'Mazo' en el lado derecho de la defensa de Universitario. En la primera mitad contuvo las arremetidas de Aldair Rodríguez y le ganó a este último en el uno contra uno.

Williams Riveros: tuvo un nivel casi monumental y hubiese sido el mejor jugador del encuentro sino fuese por la acción del gol de Gabriel Costa. Falló al buscar a Bryan Reyna por la derecha y no tuvo la referencia del anotador íntimo en el área.

Matías Di Benedetto: tuvo un papel similar al de 'Tarzán'. Llegó tarde a la marca de Gabriel Costa en su intento de anticipar a Reyna, quien estaba con Williams Riveros.

Rodrigo Ureña: cumplió en el centro del campo, dándole claridad con pases precisos a Piero Quispe y Martín Pérez Guedes. Por momentos, tuvo airados reclamos al árbitro Kevin Ortega, por lo que pudo ser amonestado por el referí.

Martín Pérez Guedes: no fue su partido. Son varias las fechas en las que el volante, exMelgar de Arequipa, no despega. Pese a ello, recibe la confianza de parte del director técnico Jorge Fossati por otros jugadores como Calcaterra de arranque.

Piero Quispe: el diferente en Universitario contra Alianza Lima. Como nos tiene acostumbrado en la liga local, pide el balón, se muestra y va al frente. Fue la manija y le faltó intentar algún remate directo al arco del arquero Ángelo Campos.

Nelson Cabanillas: labor positiva tanto en el ataque como en la marca por su zona. Tiro centros que no pudieron encontrar a Alex Valera y cuando tuvo a Franco Zanelatto al frente, le ganó al jugador blanquiazul.

Andy Polo: a diferencia de su labor en la Selección Peruana, el exextremo del Portland Timbers pasó al ataque, aunque no tuvo a un soporte para habilitar por su lado. Se asoció más con Flores cuando este estuvo en la cancha del Monumental. En el gol de Alianza, Reyna le ganó la espalda.

Edison Flores: 'Orejas' solo tuvo una clara; una que le tapó Ángelo Campos en el inicio de la segunda parte. Fabricó jugadas con Quispe y Valera, además de aguantar la pelota para jalar marca y liberar a este último.

Alex Valera: no tuvo un buen inicio porque más allá del gol, falló un par de ocasiones en el primer tiempo, lo cual hubiese permitido que Universitario de Deportes tenga más ventaja. Salía de su zona de confort para aguantar la pelota y pudo ganarse la tarjeta amarilla por discutir sobremanera con Pablo Míguez.

Los que entraron en Universitario en el segundo tiempo

Jorge Murrugarra: entró con la labor de tener más la pelota y cortar lo necesario a los jugadores de Alianza Lima al medio. No desentonó.

Horacio Calcaterra: el exSporting Cristal tocó por izquierda, aunque fue más al choque y no tuvo trascendencia en la elaboración del mediocampo. En una acción casi provoca la expulsión de Carlos Zambrano.

Emanuel Herrera: intrascendente en el campo. Ingresó con la idea de aguantar la pelota como Valera arriba y pelearla, pero los pocos minutos que se le dio no sirvieron para mostrar su juego.

Luis Urruti: 'Tito' no la vio en el Monumental. Peleó y peleó, pero la pelota no le llegaba a los pies, por lo que no tuvo relevancia para la 'U'.

