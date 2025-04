Edison Flores pasa la página y ya piensa en el clásico: "No hay favoritos, estamos en igualdad de condiciones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con miras en el clásico. Edison Flores, futbolista de Universitario, aseguró que ya están pensando en el encuentro ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Apertura 2025.

Tras la derrota ante River Plate por la fecha 1 de la Copa Libertadores, Orejas indicó que esperan hacer un buen encuentro ante los Blanquiazules. Además, afirmó que no existe un favorito para el partido, ya que ambos llegan con igualdad de resultados.

"Ya pensamos en el siguiente partido, poder recuperarnos y tratar de hacerlo de la mejor forma para poder seguir en el campeonato bien", indicó en un primer momento.

"Yo creo que no (sobre el favoritismo). Venimos en igualdad de resultados y se tendrá que ver el día sábado quién está mejor", complementó.

Edison Flores ya piensa en el clásico ante Alianza Lima | Fuente: RPP

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Edison Flores molesto con el resultado ante River Plate

En tanto, al ser consultado sobre el partido con River Plate, dijo que no le gustó el resultado, y si bien mejoraron en el segundo tiempo, se quedaron sin nada.

"Es parte del fútbol. Así se dieron los dos tiempos. Teníamos que corregir también errores, que es parte del fútbol. El segundo tiempo fue mejor, pero no nos llevamos nada", indicó en un inicio.

"No nos gusta el resultado. Nos vamos con cero puntos y en nuestra casa, pero nosotros lo vemos como fútbol y pensamos en el siguiente partido que es Alianza", complementó.

Por último, negó que el equipo haya dosificado y que salieron con el mejor equipo que tenía. "No, fuimos con lo mejor. No dosificamos nada, no guardamos nada", finalizó.