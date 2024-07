Universitario vs Alianza Lima en vivo: ¿dónde escuchar en directo el clásico del Torneo Clausura 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Alianza Lima se enfrentan en vivo este viernes en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano, en un choque que pondrá frente a frente a elencos invictos en el Torneo Clausura 2024. A continuación, te contamos cómo escuchar en directo el partidazo en el Grupo RPP.

El equipo de Fabián Bustos llega a este encuentro tras conseguir un empate en su visita al Atlético Grau, el cual estuvo marcado por la expulsión de Horacio Calcaterra. Al frente se encuentra Alianza Lima, que logró una importante victoria ante Alianza Atlético y que podría presenciar el reestreno de Kevin Quevedo con camiseta ‘blanquiazul’.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo, por Torneo Clausura 2024?

El partido Universitario vs Alianza Lima está programado en el Estadio Monumental U Marathon, con un aforo para más de 60 mil personas. El clásico va desde las 8:30 p.m. por la tercera jornada del Clausura 2024.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo, por el Torneo Clausura 2024?

En Perú, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.

¿Dónde escuchar Universitario vs Alianza Lima en directo en todo el país?

Si no te quieres perder la transmisión del partido Universitario vs Alianza Lima ya sea desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo por medio de RPP Noticias. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el amistoso internacional.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde escuchar el Universitario vs Alianza Lima en vivo y en directo en web o aplicaciones?

AudioPlayer es una app gratuita del Grupo RPP que permite escuchar radio en vivo y podcasts desde tu celular, por lo que también podrás seguir la transmisión del partido Universitario vs Alianza Lima. La app ofrece una alta calidad de sonido.

¿Dónde ver transmisión Universitario vs Alianza Lima en vivo y en directo?

Es importante remarcar que el partido Universitario vs Alianza Lima será transmitido en todo el territorio nacional por TV a través de la señal de GOL Perú, canal con los derechos de transmisión de los partidos de local de Universitario. Además, todas las incidencias las encontrarás directo en directo en la página web de RPP.pe.

Universitario vs Alianza Lima: alineaciones posibles

XI de Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Ureña, Pérez Guedes, Concha, Polo, Cabanillas; Flores y Valera.

XI de Alianza Lima: Campos; Noriega, Garcés, Zambrano; Zanelatto, Arregui, Cabellos, Rodríguez, Freytes; Barcos y Sabbag.