Universitario: Sebastián Avellino regresó al Perú tras revocarse su prisión preventiva en Brasil

Noticia positiva para el plantel de Universitario de Deportes en las horas previas al Clásico del fútbol peruano. El preparador físico Sebastián Avellino retornó al Perú en la madrugada de este sábado, después de que se revocase -dos días atrás- la prisión preventiva que afrontaba en Brasil.

El uruguayo Sebastián Avellino fue acusado por los delitos de “practicar o incitar a la discriminación o prejuicio por razón de color, raza o etnia, con el agravante de que se produzca en un evento deportivo” y por el hecho de promover disturbios o incitar a la violencia. No obstante, la Justica de Sao Paulo resolvió el pasado jueves revocar la prisión preventiva que afrontaba desde el 11 de julio considerando que no hubo violencia física o amenaza grave, en su situación no existe riesgo de orden público, no hay riesgo de inaplicación de la ley, además de no tener antecedentes.

Esta situación se produjo por los gestos de racismo que realizó en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo frente a un sector de la hinchada local durante los últimos minutos del partido entre Universitario y Corinthians, por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sebastián Avellino, de vuelta al Perú

Tras obtener la libertad provisional, el proceso de Sebastián Avellino continúa, aunque este será bajo la modalidad remota. Después de realizar el trámite correspondiente donde se pueda constatar su ubicación, incluso a pesar de contar con el plazo de hasta cinco días desde la liberación del uruguayo, se completó esto el viernes, con lo que ya no tenía impedimento para dejar Brasil.

Desde Universitario se tomó esta noticia con alegría y quien se pronunció al respecto fue el entrenador Jorge Fossati.

"Felices con esta noticia. Esperemos que todo se concrete. Todos tomaron la noticia con mucha alegría porque lo quieren mucho. Le agradezco a Dios porque escuchó las oraciones, no solo de nosotros sino de mucha gente que lo ha apoyado. La tranquilidad total será cuando esté acá de vuelta", había expresado el DT.

Universitario visita a Alianza Lima

Con el retorno del preparador físico Sebastián Avellino al país, Universitario afronta este sábado el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva (8:30 p.m.).

La ‘U’, ya enfocado al 100% en la Liga 1, es uno de los líderes del Clausura y busca revancha tras caer en el primer clásico de la temporada. Por su lado, los blanquiazules son cuestionados por su rendimiento en los últimos partidos y está en incertidumbre la continuidad de Guillermo Salas.

