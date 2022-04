Así luce la cancha del Estadio Municipal de Bernal, donde Atlético Grau recibirá a la 'U' | Fuente: @josemaria_1409

La Liga 1 Betsson ingresa al último tercio del Apertura 2022 con todo apretado en la parte alta de la clasificación. Del primero al noveno solo hay 5 puntos de diferencia, por lo que muchos tienen aún esperanzas por el título, entre ellos Universitario de Deportes.

Después de la goleada recibida en el clásico, la ‘U’ no pudo reponerse en casa y cedió un empate ante Cienciano. Los cremas cayeron al octavo lugar (17), pero solo quedando a cinco unidades de los líderes Sport Huancayo, Binacional y Alianza Atlético.

Ahora, por la decimosegunda jornada, Universitario visitará este domingo a Atlético Grau de Piura (1:00 p.m.), escuadra con la que comparte el puntaje.

El partido se desarrollará en el Estado Municipal de Bernal, ubicado en la provincia de Sechura, el cual está en condiciones de recibir el cotejo. Cabe apuntar que se acabaron las localidades puestas a la venta, donde solo se permitirá el ingreso de hinchada local.

Universitario y un duelo clave ante Grau en Piura

Así está el campo del Estadio Municipal de Bernal, donde es local Atlético Grau | Fuente: @josemaria_1409

Universitario, ahora a cargo de Jorge Araujo, no renuncia a pelear por el torneo Apertura, aunque está obligado a no resignar más puntos debido a que no depende de sí mismo, además es uno de los elencos que todavía no descansó en el certamen.

Como visitante en la temporada registra tres derrotas y dos victorias (Cantolao y Ayacucho FC). Para el duelo en Piura, Araujo ensayó este jueves con el mismo once que arrancó frente a Cienciano. Por su lado, Atlético Grau reconoció el campo también en esta jornada, donde el técnico Gustavo Álvarez probó un equipo con Ronald Ruíz en el arco, debido a la suspensión de Raúl Fernández.

Universitario entrena para enfrentar a Atlético Grau en Bernal por la Liga 1 | Fuente: Universitario





