Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO: partido clave en Huanta por el Torneo Apertura 2025

Universitario vs. Ayacucho FC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

A Universitario de Deportes no le sirve otra cosa que no sea ganarle a Ayacucho en condición de visitante. Y es que el elenco crema, que dirige el entrenador Jorge Fossati, perdió la punta con la victoria de Alianza Atlético sobre Comerciantes Unidos. Un empate o una caída hará que ya no sea el líder del campeonato en la recta final.

Además, hay que tener cuenta que el delantero de Universitario, Edison Flores, se pierde este partido fuera de casa por presentar una lesión. Tiena una sobrecarga muscular.

¿Cómo llegan Universitario y Ayacucho a la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga1?

La 'U' viene de empatar a uno con River Plate por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ayacuchanos, en cambio, perdieron 1-0 a manos de ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs Universitario en vivo por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025?

El partido está programado para el domingo 15 de junio en el Estadio Municipal de Huanta. El recinto tiene una capacidad para 7,500 espectadores.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2025?

En Perú , el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 4:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 4:00 p.m

En Chile, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 4:00 p.m

En Paraguay, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 5:00 p.m

En Argentina, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 5:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 5:00 p.m

En Brasil, el partido entre Ayacucho FC vs Universitario comienza a las 5:00 p.m



¿Dónde ver el Ayacucho FC vs Universitario en vivo por TV?



El partido Universitario contra Ayacucho FC será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Ayacucho FC: alineaciones posibles

Ayacucho FC: Juan Valencia; José Ataupillco, Gustavo Navarro, Franco Medina, Carlos Uribe, Alonso Tamariz; Juan Lucumi, Derlis Orué, Carlos Uribe; Elbio Pérez y Marcelo Ferreira.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, César Inga, Martín Pérez Guedes, Andy Polo, José Carabalí; José Rivera y Alex Valera.

