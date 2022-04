Ver Universitario frente a Ayacucho: señal EN VIVO por liga peruana. | Fuente: Liga 1/Difusión

Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 10 de abril en el Estadio Ciudad de Cumaná por fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1 Betsson 2022.

Este partidazo entre Universitario de Deportes y los 'zorros', como se le conoce al elenco del Ayacucho FC, está programado para que empiece a las 3:30 p.m. hora peruana. Será transmitido vía TV a todo el territorio nacional por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de la señal de Movistar.

Para Universitario no sirve otra cosa que no sea ganar. Y es que los dirigidos por el director técnico Álvaro Gutiérrez ya no tienen margen de error si quieren acercarse a los primeros lugares del campeonato local.

Universitario vs. Ayacucho FC: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

Ver Universitario contra Ayacucho FC: incidencias TV por Liga 1. | Fuente: @fc_ayacucho

Los merengues tienen la baja confirmada de Alberto Quintero. El delantero panameño no ha sido tomado en cuenta por una molestia física y en su reemplazo entró Joao Villamarín en lista.

Además, será la oportunidad en la 'U' para ver en acción a Andy Polo, último refuerzo del plantel crema para esta temporada 2022 de la Liga 1 Betsson.

El exdelantero del Monarcas Morelia y Portland Timbers de la MLS concilió con su expareja luego de las acusaciones en su contra por maltrato doméstico. Así, está en la convocatoria de Universitario frente a Ayacucho FC.

Los de Ate marchan en el séptimo lugar con 13 puntos. César Vallejo lo ha superado por una unidad tras su victoria 2-0 frente al Sporting Cristal.

Por otra parte está la tienda del Ayacucho FC, elenco que además de ser parte de la Liga 1, juega la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El último jueves cayó 3-2 a manos del Sao Paulo en el Estadio Nacional de Lima. Si bien perdió, puso en aprietos y le jugó de igual a igual al poderoso 'tricolor'.

De momentos, los ayacuchanos están en la decimoprimera casilla del certamen local con 10 puntos. Van por la victoria en condicón de local.

¿Dónde ver el Universitario ante Ayacucho FC vía TV por Liga 1?

Lo ves por la pantalla de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles, mejores jugadas e incidencias.

