Jugador de Juan Pablo II reveló que polémico gesto de Jorge Fossati fue para él: "Me sorprendió, no entendí el mensaje"

El partido entre Universitario y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 ha dejado varias polémicas. Pero el gesto de Jorge Fossati —a poco de terminar el cotejo— es el que más ha llamado la atención.

Algunos especulaban que la señal realizada por el técnico uruguayo con la mano estaba dirigida al árbitro del encuentro. Pero, con el pasar de las horas, se supo para quién era el mensaje.

Christian Flores, futbolista de Juan Pablo II, confirmó que el gesto que realizó Jorge Fossati era para él. En conversación con El Comercio, el volante aseguró que tuvo un altercado verbal con el extécnico de la Selección Peruana.

“(Jorge) Fossati estaba diciendo que así no se juega, que no me haga ‘el vivo’ y todo. Pero yo solo me río y le mando un beso. Fue por el partido, no fue ninguna falta de respeto”, indicó en un inicio.

"Eso me sorprendió. No entendí el mensaje, pero preferí no responder”, complementó.

Flores denuncia falta de respeto de Jean Ferrari

Por otro lado, el volante explicó cómo inició la trifulca con Universitario y denunció que Jean Ferrari, administrador de la 'U', se portó mal con él.

"Me lanza el balón directamente (asistente técnico del cuadro Crema). Yo jamás me comporto de esa manera. Nunca quise generar una falta de respeto. Pero, bueno, esto es fútbol. Ahora toca disfrutar con la familia y pensar en lo que viene”, mencionó.

“(Jean) Ferrari se comportó muy mal. Pensó que yo le había faltado el respeto. Habló feo, pero fue porque perdieron. Yo sé respetar, pero la gente de la ‘U’ me faltó el respeto, pensaron que fingí cuando me cayó el balón”, sostuvo", finalizó.