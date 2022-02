Universitario vs. César Vallejo: ¿dónde ver por TV partido de Liga 1? | Fuente: Liga 1

El arranque oficial de la temporada fue por lo alto, pero fueron derrotados en sus recientes compromisos. Tras cosechar dos victorias consecutivas en la Liga 1, Universitario perdió el invicto en Lambayeque y cayó como visitante en Guayaquil por la Copa Libertadores. Ante ello, la ‘U’ busca levantarse ante la César Vallejo.

Ganar. Primando el resultado antes que el método, Universitario requiere un triunfo en el Monumental para volver a aproximarse a los primeros puestos del torneo Apertura y tener el ánimo a tope pensando en la revancha contra Barcelona SC en Lima.

Frente a un César Vallejo, que venció en la jornada pasada a Ayacucho FC, la ‘U’ no contará todavía con Hernán Novick, dado que el entrenador uruguayo no quiere arriesgar al ‘10’ y esperará hasta el último para tenerlo en la Copa. No obstante, sería parte del once titular Alberto Quintero, baja en la Libertadores por suspensión.

Universitario vs. César Vallejo: horarios en el mundo



Perú: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 3:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. César Vallejo?

Universitario vs. César Vallejo chocarán en duelo vibrante el domingo 27 de febrero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate.







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Universitario vs. César Vallejo?

El partido EN DIRECTO será transmitido por los 89.7 FM de RPP Noticias. La señal de TV estará a cargo de Gol Perú ( Movistar 14 y 714) y vía móvil podrá verse a través del app Movistar Play. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe.





