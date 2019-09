Lo sufre Universitario: el penal que Hohberg falló en la Copa Bicentenario | Fuente: Twitter

Alejandro Hohberg, volante de Universitario de Deportes, falló un penal en el duelo ante Deportivo Coopsol por los cuartos de final de la Copa Bicentenario. Dicha acción ocurrió sobre los 75 minutos del complemento.

El atacante se paró frente al balón y tomó corta carrera, enviando su disparo abajo a la izquierda, donde el arquero Carlos Gómez llegó a desviar el balón con las piernas y después la pelota se paró por la última línea.

Universitario de Deportes vs. Deportivo Coopsol, alineaciones confirmadas:

Universitario: Carvallo; Zevallos, Velarde, Morales, Quina; Barco, Guarderas; Correa, Lavandeira, Hohberg; Osorio.

Deportivo Coopsol: C. Gómez; B. Bernaola, B.Arana, J. Casanova, E. Silva; E. Gonzales, C. Seminario; P. Gutiérrez, I. Kahn, S. Ciganda y C. Pérez.