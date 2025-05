Universitario se quedó sin invicto en Liga1: Fossati indicó que era "una gran oportunidad" para alejarse en la punta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perdió el paso. Universitario cayó por primera vez en el Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto al ser derrotado 2-0 a manos de Cusco FC en condición de visitante.

Este resultado de Universitario de Deportes en el campeonato nacional se da en el segundo cotejo de Jorge Fossati como entrenador crema en su regreso al club. Justamente, el director técnico uruguayo comentó en conferencia de prensa lo que fue la actuación de su conjunto que cayó con un doblete de Facundo Callejo.

"Hablé antes y sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que tiene una idea y la maneja muy bien, pero que estábamos en condiciones de poder ganar. Creo que el partido se puede analizar desde varios puntos. Desde la tenencia y efectividad de pases, ellos fueron más. De lo que pasó en las dos áreas, allí será más discutido el tema", dijo Fossati en conferencia de prensa.

La palabra de Jorge Fossati en Universitario

En otro momento, indicó que la altura tuvo algo que ver en la caída de la 'U' en el estadio Garcilaso de la Vega.

"La 'U' no hizo un buen partido, aunque creamos situaciones. En ambos tiempos y hasta el final. Que yo recuerde, los goles vienen por virtud de Cusco, pero por errores que, conociendo a mis jugadores, no sé si en el llano los cometan. No es excusa, pero jugar en el Cusco no es lo mismo que en el llano", sostuvo el DT.

Por último, el estratega de Universitario mencionó que desaprovecharon una chance para estirar su ventaja como líder del Apertura.

"No hay equipo de los que están primeros en la liga que no hayan dejado puntos. Era una gran oportunidad de alejarnos, pero también tenemos que tener claro que no somos el equipo invencible y que algun día no tiene que pasar. Hoy pasó por mérito del rival y errores nuestros", agregó.

Lo que dejó la derrota de Universitario

Pese a la caída, Universitario se mantiene en la cima de la tabla de posiciones del Apertura con 23 puntos. El jueves 8 de mayo recibe a Independiente del Valle por la cuarta jornada del Grupo B de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En tanto, Cusco FC alcanza las 16 unidades en el Apertura (séptima casilla) y en la próxima fecha del fútbol peruano visita a Deportivo Garcilaso, el Clásico de la Ciudad Imperial.

