Universitario vs. Mannucci EN VIVO: los cremas debutan en la Liga1 2024 visitando el Mansiche

Universitario vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de enero en el estadio Mansiche, en Trujillo. El partido corresponde a la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por RPP a nivel radial en los 89.7 FM, por GOLPERÚ en TV y vía streaming a través de Movistar Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

La defensa del título de la Liga1 comienza para Universitario en Trujillo, visitando a un Carlos A. Mannucci al que no solo no le ha podido ganar en el Mansiche desde que retornaron a la Primera División (2019), sino que tampoco no le pudo convertir en su escenario.

En el año de su centenario, la ‘U’ comienza con las altas exigencias de entrada. Solo dos goles en tres partidos de pretemporada apuntan a que el campeón del fútbol peruano no ha encontrado la solvencia de ataque. A ese factor se agrega que no podrá contar con Alex Valera hasta la quinta jornada por arrastrar una suspensión.

Pero el técnico Fabián Bustos se ha ocupado de ello. Sin Valera, Diego Dorregaray -que superó una molestia física de la semana- será el ‘9’ titular. El argentino conformará dupla ofensiva con Edison Flores, responsable hasta aquí de todas las anotaciones cremas.

Christofer Gonzales tendrá sus primeros minutos con la 'U' enfrentando a MannucciFuente: Universitario

Mannucci vs. Universitario: horarios del partido en el mundo

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

El engranaje del mediocampo, de un equipo que todavía mantiene el sistema 1-3-5-2, es otro punto que ha llevado a Bustos a considerar variantes. Jairo Concha apunta a iniciar las acciones en lugar de Horacio Calcaterra y Christofer Gonzales tendrá minutos durante el complemento.

Por el lado de Mannucci, para este año cuenta con Franco Navarro en la dirección técnica. El ‘tricolor’ se reforzó con Percy Liza y Alex Succar, pero quien continuará siendo la referencia ofensiva es Matías Succar.

🗣️ 𝐓𝐑𝐈...𝐓𝐑𝐈...𝐓𝐑𝐈𝐂𝐎𝐋𝐎𝐎𝐎𝐑 ⚽🔥



📸 El domingo nos reencontramos, lindo Trujillo. 🏟️



ENTRADAS (Máximo 4 entradas por persona):

📲 En Joinnus: https://t.co/pT1EFgHx5O

🎫 Desde el viernes en boleterías del Mansiche#FuerzaMannucci #OrgullososDeSerTrujillanos pic.twitter.com/zRmLyuhLnK — Club C.A. Mannucci (@camannucci) January 24, 2024

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Universitario vs. Mannucci vía TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido en TV por GOLPERÚ y vía streaming en la plataforma Movistar Play. Lo escuchas también por radio en los 89.7 FM de RPP Noticias. En el extranjero se puede ver a través de GolTV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.