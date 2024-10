Sin público: final del Torneo de Reservas entre Universitario y Melgar se jugará en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Definición en la capital. Universitario de Deportes y FBC Melgar se enfrentarán por la final del Torneo de Reservas 2024, la cual mantendrá la programación que inicialmente dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La final del Torneo de Reservas 2024 se jugará el viernes 25 de octubre en el estadio Iván Elías Moreno del distrito de Villa El Salvador, en Lima, desde las 2:00 p.m. Aunque el conjunto arequipeño en principio tenía la postura de no presentarse a la definición del certamen, esto cambió por la propuesta de la FPF de que el partido se lleve a cabo sin la presencia de público.

Final de Reservas 2024 en Lima

Universitario clasificó a la final del campeonato tras imponerse en ‘semis’ a Alianza Lima, mientras que Melgar logró su pase al superar a ADT. El elenco rojinegro apuntaba a no jugar el duelo definitivo porque estaba programado en Lima, ciudad en la que habitualmente se desempeñan los cremas.

Melgar había solicitado cambio de sede, aunque el reglamente del Torneo de Reservas sí mencionaba la alternativa de que la final se realice en Lima. “La sede de la Final del Torneo de Promoción y Reservas 2024 se jugará en la ciudad de Lima o en una sede neutral, la misma que será determinada por la Liga de Fútbol Profesional”, se precisa en el artículo 7.

Por esa misma línea apuntaba el entrenador Marco Valencia, actual encargado del primer equipo rojinegro. “Yo hablé de mi postura, no del club. Soy un empleado del club y no soy nadie para decidir si jugamos o no. Me hubiera gustado que el club haga una conferencia y exprese su postura, y uno se sienta respaldado por el club. Quizás con estas palabras, me estoy jugando mi puesto dentro de la institución”, declaró el lunes mostrándose en contra de que el partido sea en Lima.

Ante esto, la FPF planteó que el Melgar vs. Universitario mantenga su programación en Villa El Salvador, pero que se juegue a puertas cerradas. Además, ofreció pagar el traslado a más miembros de su delegación.

Universitario vs. Melgar

Universitario de Deportes es el actual subcampeón del Torneo de Reservas, dado que en la final del año pasado cayó ante Sporting Cristal. Para el actual torneo, será Melgar el que busque revancha contra la ‘U’, pues los cremas se impusieron en la instancia de semifinales del 2023.