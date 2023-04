En ese aspecto, Ferrari criticó que Tito Ordoñez, delegado de Alianza Lima, haya estado presente en la reunión de la Comisión Antiviolencia del compromiso entre rosados y cremas. "Me sorprendió que estuviera Tito Ordoñez, porque qué tiene que ver en un partido de Sort Boys y Universitario un miembro de Alianza Lima. Él no tiene nada que ver en el tema, hay que ser claros. Acá no se está jugando un clásico 'U' - Alianza", comentó.