Gregorio Pérez reemplazó a Ángel Comizzo en la dirección técnica de Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes irá en busca de los tres puntos ante Sport Huancayo sin la presencia de cuatro de sus titulares. El entrenador del conjunto crema, Gregorio Pérez, dio a conocer que les dará descanso a una parte de elementos de su plantel pensando en el compromiso de vuelta contra Cerro Porteño por Copa Libertadores.

"De los que vienen jugando seguido, le vamos a dar un descanso pasivo para que se recuperen a Aldo Corzo, Rafael Guarderas, Armando Alfageme y Alberto Quintero. Son los cuatro que no van a estar en el plantel para el partido frente a Sport Huancayo", dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Gregorio Pérez dio detalles de la situación de Diego Chávez. El técnico de Universitario de Deportes señaló que viene trabajando de buena manera, pero aún no puede sumar minutos oficiales al no tener el pase en su podero.

"Él está trabajando hace muy poco tiempo con nosotros, no se ha hecho fútbol oficial para nada. Sin embargo, en algún momento va a tener su oportunidad. Está entrenando muy bien, con una gran entrega y concientizado con el momento que le está tocando vivir. Aún no tiene el consentimiento de su pase, así que no puede jugar", concluyó.