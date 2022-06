Señal TV, Universitario ante Huancayo: guía de canales por la Liga 1. | Fuente: @LigaFutProf

Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO en partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022.

El cotejo entre Universitario de Deportes, que hará de visitante en esta oportunidad, frente a Sport Huancayo está agendado para el domingo 26 de junio a las 3:30 p.m. hora peruana. Será transmitido vía TV a todo el territorio nacional por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar.

Además, RPP Noticias te lo lleva en radio en los 89,7FM. En tanto, la web RPP.pe tendrá todos los goles, mejores incidencias y todas las jugadas de la contienda de Universitario en esta penúltima jornada del Apertura.

Universitario vs. Sport Huancayo: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

En la 'U' será el debut de Carlos Compagnucci en la dirección técnica del primer equipo. El DT argentino regresó al conjunto merengue luego de tener una breve etapa en 2005.

"He visto partidos, he visto al equipo y me ilusiona. Hay buenos futbolistas. Trabajaremos con ellos", fue lo que dijo el entrenador en su presentación el último lunes en Campo Mar.

Universitario, que ya no tiene chances de ganar el Apertura, tratará de hacer un buen papel en su visita al Sport Huancayo. Está en la necesidad de sumar para la tabla acumulada y pelear el Torneo Clausura.

"Siempre con técnico nuevo uno trata de estar al 100% para que nos pueda considerar. El profesor hace un trabajo bastante intenso, relacionado con su idea de juego, que es ser protagonistas", comentó Aldo Corzo en la previa.

Por su parte, en el 'Rojo Matador' no sirve otra cosa que ganar si es que pretender seguir con vida de cara a la última fecha de esta etapa del certamen.

Está segundo con 34 puntos, a seis unidades del líder Melgar. Si no vence a los cremas, el 'León del Sur' se proclamará como campeón.

¿Dónde ver el Universitario ante Sport Huancayo vía TV por Liga 1?

Lo ves por la pantalla de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles, incidencias y mejores jugadas desde el Estadio IPD de Huancayo.

NUESTROS PODCAST

¿Estamos en la cuarta ola de la COVID-19? ¿qué características tendría?

El ministro de Salud, Jorge López, señaló hoy a la prensa que se registra un aumento sostenido de casos de COVID-19 a nivel nacional y que estamos a solo centésimas para ingresar a una cuarta ola. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre esta coyuntura.