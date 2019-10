Universitario de Deportes igualó sin goles el último fin de semana con Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes igualó sin goles con Sporting Cristal el último fin de semana en el estadio Monumental. Sin embargo, más allá de lo ocurrido de la cancha, algo que llamó la atención de los hinchas cremas fue la presencia de personas con unos brazaletes especiales en tribuna norte que, aparentemente, no habían comprado su entrada.

En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Jean Ferrari explicó que se enteró de este tema recién en el entretiempo del encuentro y dio detalles de ello. El gerente deportivo de Universitario de Deportes señaló que habían quedado con algunos hinchas que iban a limpiar el estadio darle esas pulseras para que entren gratis, pero no pensaban que estas se podían comercializar.

"Todo esto había sido originado por un tema de reciprocidad con gente que había colaborado con la limpieza del estadio. Era una iniciativa que se originó de parte de ambos, pero si entregan los brazaletes a otras personas ya el tema escapa de nuestras manos. Además, eso ya tiene otro fin y destino. Lo que siento es que hay que tomar medidas para ajustar esto", dijo.

Por otro lado, Jean Ferrari enfatizó que deben buscar una estrategia para que algo similar no suceda en los próximos partidos de Universitario de Deportes. Incluso, no descartó emplear una similar al que usan con las entradas corrientes.

"No medimos el hecho que, cuando das el brazalete, la persona lo puede vender y ahí estuvo el error. Tenemos que encontrar un mecanismo con las autoridades, pero tiene que ser algo con lo que ganemos todos porque esto no puede volver a pasar. Hay que hallar bajo la modalidad de entradas con DNI y comenzar a restringir un poco de eso para que estas no se comercialicen", sentenció.