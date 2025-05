Con Universitario vs. Sporting Cristal: así se jugará la fecha 14 del Torneo Apertura 2025

Conoce los detalles de la próxima jornada del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto. ¿Cuáles serán los principales duelos?

Desde este jueves continuará la Liga1 Te Apuesto con el desarrollo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025, que tendrá como plato fuerte el compromiso entre Universitario de Deportes contra Sporting Cristal. Un duelo que decidirá las aspiraciones de ambos clubes.

El cuadro dirigido por el uruguayo Jorge Fossati llega a esta partido con una inesperada derrota ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional, mientras los celestes lucharon hasta el final para vencer 2-1 a ADT.

Asimismo, Alianza Lima buscará una victoria cuando mida fuerzas ante Sporting Boys, que será local en el Estadio Nacional. Aún lucha por ganar el Apertura.

Por su parte, Melgar visitará a Alianza Universidad de cara a recuperar terreno tras ceder un empate de local ante Atlético Grau.

Sport Huancayo, líder del certamen, descansará en esta jornada.

Programación de la fecha 14 del Apertura 2025

Jueves 22 de mayo

9:00 p.m. Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (Estadio Monumental de Ate)

Viernes 23 de mayo

3:30 p.m. Alianza Universidad vs Melgar (Estadio Heraclio Tapia)

8:00 p.m. Sport Boys vs Alianza Lima (Estadio Nacional)



Sábado 24 de mayo

1:00 p.m. Comerciantes Unidos vs Cusco FC (Estadio Germán Contreras)

3:30 p.m. Atlético Grau vs Binacional (Estadio Campeones del 36)

6:00 p.m. Cienciano vs UTC (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 25 de mayo

1:00 p.m. ADT vs Ayacucho FC (Estadio Unión Tarma)

3:15 p.m. Los Chankas vs Alianza Atlético (Estadio Los Chankas)

6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Descansa: Sport Huancayo