Tiago Nunes aseguró que es el único responsable de la situación de Sporting Cristal | Fuente: @ClubSCristal | Fotógrafo: @ClubSCristal

Sporting Cristal viene atravesando un momento complicado en la Liga 1 Betsson. Ubicado en el sexto puesto con diecisiete unidades, el equipo del Rímac -prácticamente- le dijo adiós al Torneo Apertura. Ante esto, el técnico brasileño Tiago Nunes aseguró que la situación que están atravesando viene desde el partido con Cantolao, justamente su última victoria.

"Es un momento difícil. No es un momento fácil porque hace 30 días el equipo, después del partido con Huracán... mejor, después del partido contra Cantolao, que fue nuestra última victoria, nuestro equipo acabó desequilibrándose. Dejamos de encontrar nuestra mejor versión", indicó en un primer momento.

"Hemos perdido algunos jugadores y algunas cosas han pasado desde entonces. En Copa (Libertadores) nos tocó jugar con rivales que están por encima de nosotros. Teníamos expectativas positivas para hoy, porque hemos hecho una buena preparación, las cosas no salieron bien", complementó.

"El único culpable soy yo"

Por otro lado, afirmó que la situación que está atravesando Sporting Cristal es responsabilidad netamente de él, y espera mejorar la situación en un corto plazo.

"No vamos a apuntar a ningún tipo de culpable. Para mí, en el fútbol, no hay culpables, hay responsables, y yo soy responsable de lo que está pasando ahora. Mi idea para este momento es tener calma, hablar con los jugadores -a partir de mañana- con tranquilidad, pero Cristal no puede estar tanto tiempo sin ganar. Yo sé de la grandeza del equipo, yo sé que hoy era un clásico, yo entiendo todo esto, pero ahora es momento de hablar con calma con los jugadores, encontrar la mejor solución a corto plazo para volver a jugar bien y después ganar", afirmó.

"Yo soy siempre responsable, sobre todo en los momentos malos. El entrenador está para hablar, peor nunca me van a ver apuntar a alguien o echar algún tipo de culpa. Hay cosas que debo hablar directamente con mis jugadores. Yo veo un grupo sano, personas buenas que se están esforzando, pero las cosas no salen como imaginamos en la cancha. Estamos lejos de ser el mejor cristal. hemos empeorado en ese sentido, tenemos que mejorar a corto plazo", puntualizó.

Finalmente, Tiago Nunes no se quiso pronunciar sobre la tardanza de equipo al Estadio Monumental previo al encuentro con Universitario. Aseguró que el tema lo hablará con las personas responsable y espera que no se vuelva a repetir.

"Eso es otro tema que no voy a hablar ahora. Eso se habla directamente con las personas responsables y a partir de ahí mejoramos para que no se repita", finalizó.





