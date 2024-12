Universitario y un 2024 de consolidación deportiva e institucional: cuando un club trabaja en ambos frentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salir campeón era una obligación, y Universitario se preparó para eso. El cuadro crema alzó el título de la Liga1 Te Apuesto 2024, reforzando lo que había hecho en el 2023. Pero ese no era el único objetivo.

El equipo comandado —a nivel dirigencial— por Jean Ferrari, también buscaba algunas cosas: ser un cuadro solvente, captar la atención de más hinchas y de marca y, sobre todo, empezar lo que tanto tiempo antes se postergó: empezar a pagar su deuda.

Pero, el camino no fue sencillo. En lo deportivo, la salida del técnico campeón Jorge Fossati paralizó —por un momento— los planes que se tenían para el centenario. Sin embargo, la suma de buenas decisiones y correcciones en el camino a nivel directivo, le permitieron a Universitario celebrar un título más en su aniversario.

¿Cuáles fueron las claves del cuadro crema que lo llevaron al bicampeonato? ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal durante el año? Aquí las respuestas:

La salida de Jorge Fossati y la elección de Fabián Bustos

Universitario se había consagrado campeón en la temporada 2023 y tenía —casi— todo listo para el siguiente año, donde celebraba su centenario. Sin embargo, los planes cambiaron drásticamente. A finales de diciembre, cuando el técnico Jorge Fossati incluso había solicitado algunos refuerzos, decidió dejar el cargo para asumir el mando de la Selección Peruana.

El golpe fue duro para los hinchas y para la dirigencia, pues los planes para el 2024 - que ya estaban muy avanzados— se detuvieron sin previo aviso. Pero Universitario no se desesperó. Se tomó el tiempo para elegir al entrenador correcto. Las opciones eran muchas, pero dos quedaron en la pelea: César Farias y Fabián Bustos.

Ambos técnicos se habían consagrado en ligas sudamericanas. El venezolano alzó el título en Bolivia con The Strongest y en Ecuador con Aucas, mientras que el argentino fue tricampeón en Ecuador (dos con Delfín y uno con Barcelona). La elección era difícil, pero —con el tiempo puesto— se puede decir que la 'U' no se equivocó en elegir a Fabián Bustos como su entrenador, pues demostró que era el técnico que el cuadro merengue necesitaba para seguir por el camino trazado a inicios de temporada.



Esquema de juego: cuando lo bueno no se toca

La llegada de Fabián Bustos generó diversas preguntas en los hinchas. ¿Mantendrá el esquema de juego? ¿Hará cambios en el equipo titular? Por lo último, era evidente que sí. La salida de Piero Quispe, una de las piezas fundamentales en el esquema de Jorge Fossati, iba a dejar un enorme vacío en la creación de juego y recuperación de pelota. Ante esto, la dirigencia contrató dos jugadores de nivel de gran nivel: Jairo Concha y Christofer Gonzales. Pero, esto no respondía el cuestionamiento principal: ¿cómo jugará el argentino?

Fabián Bustos tenía un gusto especial por la línea de cuatro en el fondo, que podía convertirse en línea de cinco —o hasta de seis— en caso el partido lo amerite. Y para atacar, lo hacía con dos extremos, un mediapunta y un delantero. Eso hacía presagiar que el equipo campeón cambiaría drásticamente su juego de cara a la temporada 2024. Pero el técnico, sabiendo que lo bueno no se cambia, se adaptó.

Respetó el esquema que sacó campeón a Universitario. Mantuvo el 3-5-2, incluyendo en el equipo titular a Sebastián Britos, Segundo Portocarrero y Jairo Concha, quienes —básicamente— cubrieron los lugares que habían quedado desiertos o que se tenían que reforzar. De esta manera, el equipo no sintió ningún tipo de cambio, haciendo que los automatismos que se habían trabajado en la temporada pasada se reforzaran.



Mantener la base del equipo campeón

Otro punto importante en el bicampeonato de Universitario fue mantener su base. El equipo campeón del 2023 sufrió muy pocos cambios. En realidad, solo salieron dos jugadores del cuadro titular: José Carvallo y Piero Quispe, pero llegaron Sebastián Britos, Jairo Concha y 'Canchita' Gonzales.

Además, mantuvo a casi todos los suplentes, permitiéndole a Fabián Bustos contar —prácticamente— con dos jugadores por posición, un lujo que muy pocos planteles en el Perú se pueden dar. Por ejemplo, en el arco estuvieron Sebastián Britos y Diego Romero, dos arqueros de excelente nivel que demostraron que cualquiera puede ser titular. En la volante de marca estuvieron Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra y Horacio Calcacaterra. Como interiores, la 'U' contó con Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, 'Canchita' Gonzales y el propio 'Calca'. Y arriba podemos enumerar a Alex Valera, Edison Flores, el 'Tunche' Rivera y Christopher Olivares.

Es decir, Universitario mantuvo alrededor del 80% de la plantilla campeona del año 2023, algo que en los últimos años los equipos peruanos, así saliendo campeones, no han sabido sostener.

Refuerzos: aprender de los errores

Los refuerzos fueron un tema pendiente en Universitario. El campeón del fútbol peruano sumó varios jugadores para la temporada 2024, pero no todo fue como se esperaba.

La carta de gol cayó en Diego Dorregaray, pero el argentino no cumplió con lo esperado. Disputó apenas 17 encuentros y solo anotó cuatro goles, dejando el equipo a mitad de temporada. Otro que no pudo ganarse un puesto fue Christofer Gonzales. El futbolista, quien llegó como la principal figura, apenas jugó 12 encuentros y no marcó un solo gol. A mitad de temporada rescindió contrato y firmó por Sporting Cristal.

Esto abrió las dudas en los hinchas del equipo campeón, que rápidamente terminaron con la llegada de Gabriel Costa y Gustavo Dulanto, quienes demostraron —en los pocos minutos que tuvieron— que estaban hechos para el equipo. De hecho, muchos consideran el gol de Gabi Costa ante UTC como fundamental para el título en el centenario.

Fortaleza de local

Universitario salió campeón fundamentalmente por un factor: la localía. El cuadro crema disputó en el Estadio Monumental 16 encuentros por la Liga1 Te Apuesto 2024, ganándolos todos. Además, anotó 41 goles y recibió solo tres, siendo el equipo que menos goles recibió como local.

Estos números reflejan el gran nivel de los arqueros, lo compacto de la defensa, y no solo hablamos del tridente de centrales, sino también de los extremos y los volantes de marca, y la buena puntería de los delanteros, haciendo que la 'U' haya conseguido un récord que será casi imposible de batir en corto tiempo.

Cronograma de pago de deudas y nuevo estadio

A nivel institucional, la gran noticia fue la presentación del cronograma de pagos de la deuda que tiene y el anuncio de la construcción de un nuevo estadio. Estos dos hitos demuestran que el club está interesado en asumir sus deudas y, además, cuenta con los ingresos suficientes —y la confianza de los auspiciadores— para poder planificar proyectos a mediano y largo plazo. De acuerdo con el propio Jean Ferrari, el pago empezará a partir de marzo, y el nuevo recinto —que estará en Campo Mar- será utilizado para el fútbol femenino y las divisiones menores.