UTC vs. Carlos Mannucci será reprogramado: cuadro carlista no pudo viajar a Cajamarca para duelo por Liga 1

Nueva fecha y horario. Carlos Mannucci informó que el partido ante UTC por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, que se iba a disputar este lunes 23 de septiembre, será reprogramado.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro carlista indicó que no pudo llegar a la ciudad de Cajamarca para disputar el cotejo por mal tiempo.

Antes esto, reportó que la Liga de Fútbol Profesional determinó que el cotejo ya se dispute el lunes, si no el martes 24 de septiembre a las 3:00 p.m.

"Que esta tarde, el avión que trasladaba a nuestra delegación no pudo aterrizar en la ciudad de Cajamarca por el mal tiempo en la zona. Los inconvenientes no han sido superados hasta el momento y no hay nuevos vuelos que permitan el traslado oportuno de nuestra delegación", indicó en un primer momento.

"Así, la Liga de Fútbol Profesional ha determinado la postergación del encuentro UTC vs Mannucci, siendo la nueva fecha este martes 24 de septiembre a las 3:00 p.m. en el estadio Germán Contreras de la ciudad de Cajabamba", complementó.

¿Cómo llegan UTC y Carlos Mannucci a la fecha 12 del Torneo Clausura 2024?

UTC no la viene pasando bien en Clausura. De sus últimos cinco partidos, ha empatado tres y perdido dos. Esto lo coloca en el puesto 15 de la tabla de posiciones con 10 unidades. Carlos Mannucci atraviesa una situación similar: se encuentra en el puesto 16 con 10 puntos. Pero, a diferencia de su rival, ha ganado uno y empatado tres de sus últimos cinco encuentros.

¿Qué canales transmiten el partido UTC vs Carlos Mannucci en vivo por TV y streaming?

El partido UTC vs Carlos Mannucci será transmitido EN VIVO por TV a través de Liga 1 Max. Vía streaming, se podrá ver por Liga 1 Play.

UTC vs Carlos Mannucci: alineaciones posibles

UTC: Patrick Zubczuk; Pablo Goyoneche, Flavio Alcedo, Koichi Aparicio, Jesús Serrano; Jimmy Pérez, Neil Marcos, Ángel Romero, Mario Otazu; Jarlin Quintero y Victor Perlaza.

Carlos Mannucci: Manuel Heredia; Emilio Saba, Gonzalo Rizzo, Mathias Llontop; Paolo Hurtado, Pablo Miguez, Nicolás Albarracín, Ángel Benitez; Jhonny Vidales, Luis Urruti y Alexander Succar.