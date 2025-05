La picó y ayudó a Universitario: así fue el golazo de Raúl Ruidíaz que evitó que Melgar sea el líder del Apertura [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melgar quedó a pocos minutos de ubicarse como el líder del Torneo Apertura 2025, porque Atlético Grau igualó las acciones a través del delantero nacional Raúl Ruidíaz, que silenció en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

Ruidíaz convirtió a su estilo el penal en el minuto 88: la 'Pulga' picó el balón al centro del arco y engañó al arquero Jorge Cabezudo.

Con este resultado, Melgar sumó 24 puntos y se acercó al líder Sport Huancayo. Este resultado terminó siendo favorable para Universitario de Deportes, que acabó con 23 unidades tras perder 2-0 ante Juan Pablo II.

Al término del partido, Ruidíaz señaló que acabó con "bronca" porque tenía el objetivo de lograr la victoria. "Fue un partido muy difícil, aquí es mucho más, empatamos pero vinimos a conseguir el triunfo, me voy con la bronca de no conseguir los tres puntos", aseguró.

"No pude jugar la Copa Sudamericana porque firmé tarde. Hoy me encuentro bien físicamente, semana a semana trabajo mucho, hoy me senti cómodo, la idea es ayudar al equipo", culminó.

El penal anotado por Raúl Ruidíaz. | Fuente: Liga1 Max

Tabla de posiciones del Torneo Apertura: