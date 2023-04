Oliver Benítez festeja su gol contra Cristal como visitante. | Fuente: Liga 1 Max

Duelo de alta intensidad. Sporting Cristal recibió este viernes a Sport Boys en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

La tienda de Sport Boys no llegó nada bien a este partido ante Sporting Cristal: está mal en la tabla de posiciones y fue sancionado por FIFA en no contratar por no cancelar una deuda con su exjugador Edy Rentería. Aún así, se puso por delante en el marcador en el Estadio Alberto Gallardo gracias a un gol de Oliver Benítez.

A los 30' del primer tiempo, Jesús Barco cobró un tiro de esquina por el sector derecho y es así que se dio un pivoteo en el área de Cristal.

El Boys se adelanta frente a Sporting Cristal

El gol de Sport Boys frente a Sporting Cristal. | Fuente: Liga 1 Max

Es así que en el segundo toque, Benítez se elevó y venció la valla que no pudo ser defendida a la perfección por el portero Renato Solís.

Hay que tener en cuenta que a mitad de la próxima semana, la 'SC' que dirige el brasilero Tiago Nunes viajará a Buenos Aires para medirse a River Plate por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la primera perdió 3-1 contra Fluminense en Lima.

Para este partido, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignacio Da Silva, Rafael Lutiger, Yoshimar Yotún; Jesús Pretell, Martín Távara, Jostin Alarcón; Leandro Sosa, Joao Grimaldo, Irven Ávila.

En tanto, la visita salió con Álvaro Villete; Oliver Benítez, Werner Schuler, Christian Ramos, Christian Vásquez, Dylan Caro; Jesús Barco, Diego Sánchez, Federico Milo; Kevin Sánchez, Edinson Mero.

