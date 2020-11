Universitario vs. Cristal | Fuente: Liga 1

Apenas iniciado el complemento, Universitario de Deportes consiguió adelantarse a Sporting Cristal otra vez gracias al gol de Aldo Corzo, uno donde sacaron provecho de las dudas en la defensa bajopontina.

Sin embargo, con mucho partido por delante, los celestes no bajaron los brazos y se hicieron de la posesión del balón para generar sus opciones de ataque. No encontrando el camino, Roberto Mosquera consultó con su comando técnico y no se decidieron por un cambio, sino dos.

Percy Liza y Christopher Olivares ingresaron, dos delanteros, generando la salida de los centrocampistas Jorge Cazulo y Martín Távara. Un apuesta que resultó y de forma inmediata.

A los 71' entraron y solo un minuto después fueron parte del gol del empate. Tras un tiro libre, Olivares conectó de cabeza y la pelota rebotó en Emanuel Herrera. No pudo controlar pero quedó a disposición de Liza, quien envió un fuerte remate de derecha para vencer a José Carvallo.

Su primer gol a nivel profesional para el joven atacante celeste y nada menos que en un 'Clásico'.





ALINEACIONES:

Universitario: José Carvallo; Diego Chávez, Junior Morales, Nelinho Quina, Aldo Corzo; Gerson Barreto, Jesús Barco, Alberto Quintero, Donald Millán, Alejandro Hohberg; Jonathan Dos Santos.

Sporting Cristal: Renato Solís; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jorge Cazulo, Martín Távara, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Jhon Marchan; Emanuel Herrera