La tienda celeste no la tuvo difícil en el primer tiempo. Sporting Cristal se enfrentó a UTC este viernes 17 de septiembre en el Estadio Iván Elías Moreno por la fecha 11 de Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

El cuadro de Sporting Cristal, que es dirigido por el director técnico Roberto Mosquera, pasó por encima de UTC en Villa El Salvador en la primera parte. Christofer Gonzales, con el gol que anotó, fue prueba de ello.

A poco que finalice el primer tiempo (45'), 'Canchita' Gonzales se encontró frente a la portería de Salomón Libman y con un sutil toque de zurda marcó el que fue el parcial 3-0 para los bajopontinos en esta jornada.





Ya es goleada de Sporting Cristal contra UTC

El gol del también exjugador de Universitario de Deportes y Melgar de Arequipa llegó por asistencia de Nilson Loyola. El lateral rimense le dio un tremendo pase de 'taquito', lo que hizo que la jugada sea aún más vistosa.

Previo a este tanto, anotaron para los celestes -que vistieron de negro- Irven Ávila y Horacio Calcaterra.

Para este partido, Sporting Cristal tuvo una alineación conformada por A. Duarte; J. Lora, G. Chávez, O. Merlo, N. Loyola; J. Castillo, H. Calcaterra, C- Gonzales; I. Ávila, P. Liza y M. Riquelme.

Del otro lado, la tienda cajamarquina salió con S. Libman; C. Vásquez, J. Morales, N. Ortiz, L. Trujillo; C. Diez, P. Gallardo, C. Mejía; G. Gentile, R. Sandoval, A. Blanco.

