Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO: juegan en el Monumental por la fecha 13 de la Liga 1 Betsson | Fuente: @LigaFutProf | Fotógrafo: @LigaFutProf

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan este lunes 24 de abril, desde las 8:30 pm (hora peruana) por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. Este encuentro se jugará en el Estadio Monumental U Marathon de Lima y será televisado por la señal de GOLPERU y en radio por RPP Noticias (89.7 FM).



El cuadro crema llega al partido luego de vencer 2-1 a Deportivo Municipal, mientras que los celestes luego de empatar 1-1 ante Sport Boys.

¿Cómo llega Universitario al partido por Liga 1 Betsson?

Universitario de Deportes llega al encuentro de este lunes con muy bueno ánimos. Los dirigidos por el técnico uruguayo Jorge Fossati no pierden hace siete partidos en la Liga 1. Estos resultados le han permitido ubicarse en la tercera posición con 22 unidades, a cinco del líder Alianza Lima. Además, viene teniendo una destacada actuación en la Copa Sudamericana, donde es líder en el Grupo G con cuatro puntos, producto de la victoria ante Gimnasia y el empate con Goiás. Sin embargo, la seguidilla de enfrentamientos está afectando al equipo. En sus dos últimas presentaciones, tuvo alguno inconvenientes en defensa y en la volante.

"El trámite del partido fue muy parecido a lo que esperábamos, sabíamos que Goiás es un equipo con mucha dinámica, jugadores de muy buen pie. Tuvimos que plantear un partido paciente, en eso estábamos. Lo único que hoy no tuvimos en la mayor parte del partido, en muchos momentos fue precisión en jugadores que suelen tenerla, lo que no nos permitió hilvanar jugadas bien pensadas pero que no se terminaban bien por la falta de precisión", indicó Jorge Fossati tras el empate de Universitario con Goiás en el Estadio Monumental.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido por la Liga 1 Betsson?

Sporting Cristal, en tanto, no la viene pasando bien. En los dos últimos partidos de la Liga 1 Betsson, empató ante Deportivo Municipal (1-1) y Sport Boys (1-1). Estos resutados, sumados a las derrotas ante Fluminense (1-3) y River Plate (4-2) por Copa Libertadores, han generado un sinsabor en los hinchas, quienes empezaron el año con ilusión tras muy buenas victorias ante Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina.

Para el encuentro con Universitario de Deportes, Sporting Cristal no contará con Irven Ávila, quien se lesionó durante el encuentro ante River Plate. Además, no estaría presente Nilson Loyola, quien tuvo algunas molestias musculares en el calentamiento previo al partido con el cuadro argentino.

"Nuestro torneo en este momento es contra The Strongest, equipo con el que tenemos dos partidos, uno de local pero antes de pensar en eso tenemos que pensar en mejorar individualmente, en forma colectiva para competir a un nivel más alto porque Cristal tiene un proyecto a largo plazo, tiene jugadores jóvenes. Estamos pasando por este momento pero hay jugadores de 18-19 años que han jugado por primera vez un partido de esta jerarquía. Ahora es momento de pensar en los partidos que tenemos por delante pero ahora dirigimos todas nuestras fuerzas al partido con la 'U'", indicó el técnico Tiago Nunes.

Posibles alineaciones: Universitario vs. Sporting Cristal

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Nelson Cabanillas; Luis Urruti, Alexander Succar y Emanuel Herrera.

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio Da Silva, Nilson Loyola (Johan Madrid); Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa; Jostin Alarcón, Joao Grimaldo y Brenner.

Horarios en el mundo: Universitario vs. Sporting Cristal

Perú: 8:30 p. m.

Brasil: 10:30 p. m

Argentina: 10:30 p. m.

Ecuador: 8:30 p. m.

Colombia: 8:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Chile: 10:30 p. m.

Estados Unidos (Florida): 9:30 p. m.

España: 3:30 a. m. (martes 25)





