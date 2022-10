Cayó Joffre Escobar en el área del conjunto de Atlético Grau. | Fuente: Gol Perú

Sporting Cristal fue sorprendido por la tienda del Atlético Grau en su casa. El cuadro de la ciudad de Piura le ganó 2-1 este jueves en el Estadio Alberto Gallardo.

Joel López y Ray Sandoval, en el primer y segundo tiempo, respectivamente, anotaron para el Grau. Previo al descuento de los celestes de Sporting Cristal gracias a Leandro Sosa en el 83', los jugadores del conjunto rimense reclamaron un más que dudoso penal a su favor: en el 25' de la segunda parte, Joffre Escobar fue empujado en el área alba.

No obstante, el árbitro Joel Alarcón no cobró la pena máxima para Cristal. Los jugadores del cuadro de Roberto Mosquera no podían creer la decisión del referí en la jornada 17 del Clausura 2022 de Liga 1 Betsson.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Sporting Cristal y un dudoso penal frente al Grau

Así fue la acción reclamada por Sporting Cristal. | Fuente: Gol Perú

En la 'SC' intentaron, posteriormente, lograr al menos la igualdad en este duelo en condición de local.

No obstante, el cuadro del Rímac no estuvo fino en la definición y se vio derrotado. Esta noche podría perder la punta del Torneo Clausura.

Tiene 35 puntos, Alianza Lima dos unidades menos y si le gana al Binacional en el Alejandro Villanueva los íntimos pasarán a ser los líderes del campeonato.

Para este partido, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Duarte; Madrid, Merlo, Liutiger, Loyola; Távara, Calcaterra, Sosa; Grimaldo, Hohberg y Ávila.

En tanto, la visita salió con Fernández; Tejada, Gaona, Caballero, Franco, Rodas; De La Cruz, Álvarez, López; Ray Sandoval y Márquez.

NUESTROS PODCAST

¿En quiénes funcionó mejor el refuerzo de pfizer, en los que recibieron dos dosis de pfizer o dos de sinopharm?

El primer caso de COVID-19 se confirmó en Perú el 6 de marzo de 2020 . Desde entonces, se han reportado casi 3,5 millones de casos de COVID-19 y más de 200.000 muertes , lo que convierte al Perú en uno de los países con mayor número de muertos por COVID-19 en el mundo