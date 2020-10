Deportivo Municipal. | Fuente: Liga 1

Este miércoles Universitario de Deportes goleó por 5-0 a Deportivo Municipal y, tras el compromiso, Víctor Rivera, entrenador de los 'ediles', dio sus impresiones de esta dura derrota.

"Es un resultado que no admite mayor análisis. Hoy no hicimos las cosas bien, soy el responsable directo. Llegamos con una ilusión de sumar pero en el trámite del encuentro, fuera del buen despliegue de Universitario, cometimos errores y nos vimos con el resultado abajo", declaró el 'Chino' Rivera en diálogo con GOL Perú.

"Fue nuestra peor presentación del año, con 3-0 en el primer tiempo es difícil replantear. Tenemos unos días para hablar con la directiva sobre lo que pueda pasar tras este resultado", agregó el entrenador, que suma su cuarta derrota consecutiva al mano de los 'ediles'.

"Es para pensar, no son las actuaciones que uno pretende, hablaré con los directivos para ver si no podemos el cargo a disposición. Cada presentación tuvo diferentes circunstancias, la de hoy no ha sido buena definitavmente", indicó.

Cabe resaltar que Deportivo Municipal deberá enfrentarse a Binacional el próximo sábado 3 de octubre a la 1 pm por la fecha 16 de la Liga 1.