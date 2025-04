Christian Cueva tras su doblete con Cienciano: "Jugar al fútbol es lo más grande que tengo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva volvió a destacar tras un largo período y lo hizo en el triunfo por 2-1 de Cienciano ante Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

El exjugador de Sao Paulo anotó los dos goles de Cienciano, club donde jugó su segundo partido después de su regreso y ya bajo la batuta del DT argentino Carlos Desio.

"Darle gracias a Dios por poder volver a marcar, a jugar al fútbol, gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico por la confianza y a los hinchas", dijo Cueva a L1 Max tras el partido.

En relación a su evolución física tras un larga ausencia en las canchas, sostuvo: "cada vez mejor, el ritmo siempre va a ser jugando. Todos los compañeros estamos con la sensación de jugar, va a ser una lucha y por el bien del equipo todos estamos preparados".

Cueva y la Selección Peruana

Cueva no ocultó su deseo de regresar en un momento a la Selección Peruana. "Me encantaría, siempre pienso en mi selección, apoyo cuando no estoy pero ahorita me importa mucho lo que estoy pasando en Cienciano y esperemos mantener. La felicidad de jugar al fútbol es lo más grande que tengo", culminó.

