El VAR hace su debut en la Liga 1: tecnología cobra penal a favor de Melgar [VIDEO]

Y apareció el VAR en la Liga 1. En el partido entre Melgar vs. ADT, la tecnología debutó con un penal a favor de los arequipeños.

Melgar empezó el partido sin inconvenientes. A penas a los 23 minutos, Bernardo Cuesta anota el primero del partido tras un pase preciso de cabeza de Cristian Bordacahar.

Diez minutos más tarde, el dominó amplió el marcador. 'Bernie' lanzó un centro potente desde el lado derecho. Jhamir D'Arrigo va a presionar a Falconi y, en su afán de despejar el balón, introduce el balón en propia puerta.

En el segundo tiempo, Melgar amplió su poderío. Así, a los 51', D'Arrigo hace una jugada espectacular por izquierda y cede un centro. Inmediatamente, cae un jugador al área.

A los pocos segundos, el VAR llama al árbitro principal para que revise la jugada. Tras ver las imágenes, el juez cobra penal y le saca tarjeta amarilla a Velarde.

Lamentablemente, para los intereses de Melgar, Cuesta falló el penal.

VAR cobra penal a favor de Melgar [VIDEO] | Fuente: Liga 1 MAX

Melgar vs. ADT: alineaciones confirmadas del partido por Liga 1 Betsson

Melgar: Jorge Cabezudo; Leonel Galeano, Alec Deneumostier, Horacio Orzán, Jean Pierre Archimbaud; Walter Tandazo, Alexis Arias, Jhamir D'Arrigo; Kenji Cabrera, Christian Bordacahar y Bernardo Cuesta.

ADT: Ignacio Barrios; Jean Falconi, Gonzalo Rizzo, Gu Choi, César Inga; Armando Alfageme, Jorge Palomino, Willyan Mimbela, Kevin Serna; Janio Posito y Víctor Perlaza.

Previa: Melgar vs. ADT

El Torneo Clausura apunta a ser la oportunidad de revancha para el subcampeón. El mal comienzo de año a nivel de resultados llevó a que Melgar, candidato al título nacional, no solo a quedarse sin Pablo Lavallén en el banco de suplente, sino que también verse comprometido con la permanencia.

El argentino Mariano Soso se hizo cargo del ‘Dominó’. Si bien ganar siguió siendo una dificultad, los arequipeños cambiaron drásticamente la estadística de perder en la Liga 1: desde su llegada solo cayeron ante Deportivo Garcilaso. Así, Melgar apunta a enrumbarse en la segunda parte del año de un torneo que actualmente los tiene en novena casilla del acumulado.

Los rojinegros ya no cuentan con el delantero Pablo Magnín, quien se marchó al Huachipato de Chile. “Jugué solo 3 partidos de titular, no hay muchos parámetros para hacer un análisis. Agradezco haber jugado en esos partidos importantes ante Alianza Lima y Atlético Nacional que me fue bien”, dijo el atacante de nacionalidad.

Asimismo, la siguiente semana Melgar definirá su permanencia a nivel internacional, lo que podría llevar a poner todo el foco en el Clausura o seguir afrontando dos torneos en paralelo.

