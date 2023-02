Gol anulado a Gabriel Costa en el Universitario vs. Alianza Lima | Fuente: Captura

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron este domingo en el Estadio Monumental por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023. El clásico del fútbol peruano tuvo como uno de sus protagonistas a Gabriel Costa, ya con experiencia en estos partidos, pero retornando al conjunto blanquiazul después de 8 años.

Alianza Lima golpeó primero en el Clásico, pues Pablo Sabbag firmó un golazo para romper la paridad. Universitario tuvo sus opciones para conseguir la igualdad, aunque al descanso se mantuvo el equipo dirigido por Guillermo Salas mandando en el resultado.

Para el comienzo del segundo tiempo, Alianza sorprendió con la agresividad con la que buscó estirar su diferencia. Bryan Reyna primero con velocidad por la izquierda y luego Jairo Concha recogió un mal despeje de Hugo Ancajima. El '10' de la visita envió el centro al área y conectó con golpe de cabeza Gabriel Costa para enviar la pelota al fondo.

El delantero uruguayo, nacionalizado peruano, celebraba su primera conquista desde su vuelta a La Victora, no obstante, el árbitro Augusto Menéndez no validó el gol por una falta sobre Nelson Cabanillas. Costó impactó su rodilla contra la espalda del lateral merengue, por lo que no llegó al marcador su cabezazo.

Gol anulado a Gabriel Costa por golpe sobre Nelson Cabanillas | Fuente: GOLPERÚ

Universitario vs. Alianza Lima: así formaron en el Clásico del fútbol peruano

Universitario: José Carvallo; Hugo Ancajima, Piero Guzmán, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas; Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes; Andy Polo, José Rivera y Alex Valera.

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Pablo Sabbag.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto?

¿Se puede romper un corazón? La respuesta que dan desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) es que sí. La expresión no es una leyenda; puede ocurrir y es importante saber de qué se trata para poder consultar a tiempo o ayudar a quien presenta estos síntomas.