Juntos en hermandad. En medio de la lamentable jornada de violencia que se vivió en el fútbol mexicano, tanto Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal mostraron sus posiciones al respecto.

Los tres clubes en mención del fútbol peruano usaron sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje de unión y en contra de la violencia en los estadios. Esto se da un día después de la lamentable pelea entre barras bravas del Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora.

"Lamentamos lo sucedido en México con el enfrentamiento entre dos barras", dijeron en Universitario. Por su parte, Alianza escribió que "hacemos un llamado a nuestros hinchas y todos los aficionados a fortalecer su compromiso para que el fútbol sea un espacio seguro". Sporting Cristal, vía Twitter, también se manifestó.

📄 Comunicado de rechazo a los hechos de violencia contra hinchas merengues ocurridos en Villa El Salvador. pic.twitter.com/bIkFGhCRYv — Universitario (@Universitario) March 6, 2022

Hay que tener en cuenta que en parte de su texto, los cremas denunciaron que sus fanáticos fueron agredidos en las inmediaciones del Estadio Iván Elías Moreno previo a jugar contra Municipal.

"En ese sentido, se evalúa la necesidad de solicitar que los partidos de la Liga 1 Betsson 2022 se jueguen solo con barra local como medida de precaución", manifestaron.

Por otro lado, la cifra de heridos tras el enfrentamiento entre aficionados de los equipos mexicanos Querétaro y Atlas, creció a 26, entre ellos hay tres en estado de gravedad, informó el gobernador del central estado de Querétaro, Mauricio Kuri González.



"Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice", dijo el mandatario estatal este domingo en conferencia de prensa.



📄Comunicado a la afición. pic.twitter.com/Nlx0SVsOSm — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 6, 2022

El partido Querétaro-Atlas, correspondiente a la novena jornada de Clausura del fútbol mexicano, fue suspendido este sábado como consecuencia de actos de violencia que terminaron con invasión de la cancha por parte de los aficionados.



La pelea entre hinchas de ambos equipos, iniciada en las gradas, creció y fue a parar al terreno, un espectáculo incivil que provocó que los jugadores se refugiaran en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro.

Horas después, la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro indicó en un primer informe que el enfrentamiento había dejado al menos 22 personas lesionadas.

Desde el club Sporting Cristal condenamos cualquier acto de violencia.



El fútbol es alegría. ⚽#PasionNoEsViolencia#FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/2AfOAASOHW — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 6, 2022

