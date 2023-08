Williams Riveros en RPP: su opinión sobre el fútbol peruano, su presente en Universitario y más

02 Aug 2023 - 02:11

Universitario de Deportes alcanzó la punta del Torneo Clausura tras golear 3-0 a Carlos A. Mannucci. Ahora, el cuadro crema se prepara para enfrentar este domingo a Melgar, otro de los líderes del torneo. Previo a este importante encuentro, el defensa paraguayo Williams Riveros ofreció una entrevista a RPP Noticias donde resaltó que el buen recibimiento de sus compañeros de la 'U' hizo que se adapte rápido al fútbol peruano. "Me recibieron bastante bien los chicos, eso hace que uno se adapte más rápido. En cuanto al fútbol, creo que me adapté rápido también porque el equipo entendió lo que el técnico quiere", apuntó Riveros. "¿Qué me parece el fútbol peruano? muy competitivo, he encontrado un fútbol muy lindo", añadió.