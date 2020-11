Wilmar Valencia | Fuente: ANDINA

Wilmar Valencia no solo es hincha de Alianza Lima. Él más que nadie sabe lo que es defender la camiseta blanquiazul, por eso hoy tuvo "sentimientos encontrados". El equipo que dirige, Sport Huancayo, venció 2-0 a los íntimos y los mandó a Segunda División.

"Como hincha tengo sentimientos encontrados. Un gran dolor por la situación que vive Alianza Lima, pero me debo a Sport Huancayo y tengo la tranquilidad de estar haciendo mi labor, mi función como corresponde porque es mi responsabilidad", dijo Wilmar Valencia a RPP al finalizar el partido en el Estadio Nacional.

El técnico de Sport Huancayo también sobre los comentarios que señalaban que el 'Rojo Matador' podía darle una ayuda a los íntimos.

"Yo no entró en morbo de la gente. Soy un tipo muy realista. No sé cuántos -de los que se rasgan las vestiduras- pueden decir lo que les voy a manifestar: Yo jugué gratis por Alianza Lima varios meses, después de la tragedia, eso me lleva tener un gran dolor. Después no puedo vivir del morbo de la gente. Yo vivo de mi conciencia y no del que dirán", añadió.

El entrenador nacional ahora quiere mentalizarse en el partido que sostendrá Sport Huancayo ante Coquimbo Unido por la Sudamericana. "Seguimos peleando en octavos, ojalá podamos clasificar a cuartos este miércoles. Sería maravilloso lograrlo para un grupo que trabaja cada día, pensando y alimentando esa ilusión de lograr cosas importantes".