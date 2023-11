Jean Ferrari insiste por fichaje de Yoshimar Yotún: "Lo que diga Joel Raffo va a quedar a un costado"

Universitario de Deportes continúa celebrando la obtención de su título número 27 del fútbol peruano, sin embargo, la directiva ya avanza en la planificación de su plantel para la siguiente temporada. Entre los jugadores que los cremas tienen en la mira, resalta el nombre de Yoshimar Yotún.

El capitán de Sporting Cristal es uno de los objetivos de Universitario, por quien el administrador Jean Ferrari no ha dudado en manifestar públicamente su interés de fichar al mediocampista con miras al centenario de la institución.

Yoshimar Yotún, que actualmente entrena con la Selección Peruana para los próximos partidos de las Eliminatorias, retornó a Sporting Cristal en 2022 y su contrato es hasta diciembre del siguiente año. A pesar que no es agente libre, en la ‘U’ reconocieron que intentan llevar al futbolista a Ate.

“Lo de Yotún lo he querido hacer abierto porque no hay nada que esconder. Ya hemos empezado conversaciones con su representante. Si se da, bien. Si no se da, no pasa nada tampoco”, dijo Jean Ferrari en ‘Nativa’.

¿Yotún cambia a Cristal por Universitario?

El interés de Universitario por el jugador de 33 años fue consultado al presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, quien declaró que no tienen la intención de dejarlo partir. Los celestes afrontarán el próximo año la fase previa de la Copa Libertadores.

“’Yoshi’, por lo que representa dentro y fuera del campo, genera interés, pero no tenemos la mínima intención de transferirlo. No es por un tema económico, tiene contrato con nosotros, además que el proyecto del club es con él”, manifestó en ‘ESPN’.

Al respecto, Jean Ferrari insistió que las posibilidades de Universitario de tener a Yoshimar Yotún entre sus filas para su centenario dependerá solo de la decisión del futbolista, independientemente a su situación contractual con Cristal.

“Si es que su contrato dice que hay algún tipo de cláusula, y si el jugador tiene la intención, lo que diga Joel Raffo va a quedar a un costadito, ¿no? Porque eso depende mucho del jugador y de la propuesta. Si el jugador dice que no, respetaremos la posición”, apuntó el administrador merengue.

Yoshimar Yotún, en la mira de Universitario

En la temporada 2023, Yoshimar Yotún disputó 25 partidos con el cuadro bajopontino en la Liga 1, aportando cinco goles y tres asistencias. Se suman 7 partidos más entre Copa Libertadores y Sudamericana, donde también hizo una anotación y una asistencia.

El siguiente año la ‘U’ competirá en la fase de grupos de la Copa Libertadores y los cremas ya avanzan en el armado de su plantilla. Mientras jugadores como Rodrigo Ureña y Williams Riveros ya renovaron con el club, se negocian otras extensiones de contrato. Asimismo, el arquero José Carvallo dijo que no continuará en el equipo y quien tampoco seguirá es el delantero Emanuel Herrera.

