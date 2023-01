Yuriel Celi es pretendido por Universitario para la temporada 2023 | Fuente: Selección Peruana

Universitario de Deportes presentó a su plantel para la temporada 2023 en la Noche Crema, donde los nuevos futbolistas merengues y los fichajes expresaron su compromiso con el cuadro dirigido por Carlos Compagnucci. A pesar de ello, en la ‘U’ tienen claro que el tema de incorporaciones no está cerrado y es que el nombre de Yuriel Celi gusta mucho en el comando técnico.

Yuriel Celi, de 21 años, es un futbolista que se desenvuelve en distintas posiciones del mediocampo. La directiva de Universitario lo tiene en agenda y su nombre volvió a tomar fuerza a pesar que todavía mantiene contrato con Carlos A. Mannucci, según manifestó el administrado Jean Ferrari.

“Yuriel es una posibilidad, pues surgió la opción de un préstamo al equipo extranjero que lo quiere adquirir y estaremos a la expectativa”, dijo Ferrari en Radio Ovación.

Yuriel Celi llegó a Mannucci tras su paso por la Academia Cantolao | Fuente: Mannucci

Universitario quiere a Yuriel Celi

Yuriel Celi tiene contrato con Carlos A. Mannucci por toda la temporada 2023, pero el conjunto ‘tricolor’ tiene claro que no contará con él. No obstante, aunque no está dentro de los planes deportivos, desde el club aguardan por resolver su salida.

“Yuriel no va a pertenecer al proyecto 2023. Sabemos que es un buen jugador, pero acá el que esté en el equipo es porque realmente quiere jugar. En su caso, no fue parte de este proyecto desde el inicio por temas personales y decidieron que hoy no esté en nuestros planes. Ese es un tema ya cerrado”, contó el director técnico de Mannucci, Mario Viera, en El Comercio.

La intención del grupo que trabaja con el exjugador de la Academia Cantolao es que lo compre un equipo de Inglaterra y luego sea cedido a Universitario de Deportes. Aunque la negociación entre las partes existe, aún restan detalles para que sea oficial.

Yuriel Celi lleva cerca de un centenar de partidos a nivel profesional en clubes y en el último amistoso de la Selección Peruana, ante Bolivia, sumó minutos por órdenes de Juan Reynoso. En el 2022 apareció en 33 partidos, aportando cuatro tantos.

Universitario y la Noche Crema

Por otro lado, Jean Ferrari señaló que la organización de la Noche Crema 2023 le llevó al club una preparación de meses, donde alrededor de 60 mil personas estuvieron presentes en el Estadio Monumental.

“Fueron aproximadamente 56 mil personas, más los palcos que dieron un total de alrededor de 60 mil. Esto sumado al show que vino luego del partido, donde también estuvo abarrotado”, precisó el administrador.





