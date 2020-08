Yuriel Celi, de 18 años, milita en el Deportivo Cantolao. | Fuente: EFE

Racing Club quiere sí o sí al prometedor volante peruano Yuriel Celi. Sin embargo, RPP Noticias pudo conocer que el prestigioso club argentino tendrá que esperar la decisión final, que en esta instancia de la negociación, es única y exclusivamente del jugador de 18 años del Deportivo Cantolao.



La información indica que Celi aún no acepta la oferta de Racing Club debido que no está convencido de la propuesta económica por la devaluación del peso argentino. Además se suma que no se le garantiza un puesto titular en la 'Academia'.

Asimismo, desde la dirigencia de Racing informan que la negociación está en su "fase final" y que todo depende del jugador y de Cantolao.

Por su parte, Cantolao dio a conocer que no tiene ningún problemas de cerrar la negociación con Racing, aunque reafirmó que la última palabra lo tiene Celi, quien jugó de titular ante Universitario de Deportes en el reinicio de la Liga 1 Movistar.

Al margen de ello, también ha surgido la posibilidad que Celi dé el salto al fútbol europeo. Y es que un club de la Bundesliga planea incorporar a sus filas al exjugador de la Selección Peruana.

Yuriel Celi ha sumado 964 minutos en la máxima categoría del fútbol peruano, desde su debut en mayo del 2019.

