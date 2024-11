Jorge Fossati sobre el momento de la Selección tras detención de Agustín Lozano: "Estamos prácticamente solos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La detención preliminar de Agustín Lozano ha generado un terremoto en la Selección Peruana. Jorge Fossati, técnico de la Bicolor, aseguró que siente tristeza por la situación que viven sus compañeros de trabajo.

En conferencia de prensa previa a los entrenamientos en la Videna, el estratega uruguayo indicó que se encuentran "prácticamente solos" y esperan que los hinchas apoyen, ahora más que nunca, al equipo.

"Nuestro deber ahora, con los jugadores, es transformar estas cosas feas en energía positiva y, si estábamos dando el máximo, dar un poquito más todavía", indicó en un primer momento.

"Esta situación nos lleva a que, prácticamente, estemos solos con los jugadores. Esto es así, pero esperamos contar con ese gran jugador que ha tenido la selección historialmente: el hincha. Estamos cuerpo técnico y los que trabajamos acá alrededor de los jugadores y poquitas personas más, lo que nos deja un serio inconveniente. Ojalá, como siempre lo han hecho, esta vez más que nunca el aficionado acompañando y entre todos podamos sacar a la selección adelante", complementó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Jorge Fossati sobre la detención de miembros de la FPF y cambio de estadio

Por otro lado, el técnico de la Selección Peruana indicó que no es juez ni parte en el tema, pero sí aceptó que le ha costado superarlo en las últimas horas. Además, se mostró incómodo con el cambio de escenario para el partido con Chile.

"En el tema de la situación judicial que están viviendo varios compañeros de trabajo, algunos de mayor jerarquía y otros de menos (...) No puedo haber tomado eso con mayor tristeza (...) Lo único que me provocó fue tristeza. Me costó mucho ayer y hoy abstraerme de eso, pero es una obligación que tengo por mi responsabilidad y no traerlo para acá (el campo)", aseguró en un inicio.

"El tema del estadio nos hace cambiar toda una logística. No me voy a extender más porque tampoco quiero que aparente ser excusa. No hay excusa de nada", complementó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis