¡Celebra Argentina! La Albiceleste clasificó al Mundial 2026 tras empate entre Bolivia y Uruguay por Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer sudamericano que dice presente en el Mundial 2026. La Selección de Argentina alcanzó su clasificación a la Copa del Mundo, sin disputar su partido ante Brasil, luego del empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay —en El Alto— por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Albiceleste, que empezaba la fecha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 28 unidades, necesitaba de dos resultados para asegurar su cupo mundialista: que Bolivia no le gane a Uruguay o que ellos derroten a Brasil en Buenos Aires. Por suerte, no tuvieron que esperar hasta el final del día festejar.

La Verde no pudo vencer a la Celeste, que tuvo en Sergio Rochet —y a los postes— como las grandes figuras del partido. Con el empate, Bolivia alcanzó los 14 puntos y, a falta de cuatro fechas y 14 puntos por debajo de Argentina, hicieron que la Albiceleste asegure su pasaje al Mundial 2026.

De esta manera, Argentina se convierte en la cuarta clasificada a la Copa del Mundo, tras Japón, Nueva Zelanda e Irán.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo juegan Argentina vs Brasil en vivo por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el martes 25 de marzo en el Estadio Mâs Monumental (Buenos Aires). El recinto tiene una capacidad para cerca de 85 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Brasil en vivo en Maturín por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 8:00 p.m. En Chile, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En México (DF), el partido entre Argentina vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis