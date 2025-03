Muestra su pesar: el lamento de Lionel Messi por perderse los próximos partidos de las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sin el '10'. Argentina jugará contra Uruguay y Brasil en lo que serán las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, aunque sin Lionel Messi.

Resulta que el entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, no convocó a Lionel Messi para los cotejos en mención debido a una lesión del delantero. El atacante terminó sentido en la victoria de su equipo a nivel de clubes, el Inter Miami, 2-1 de visita contra Atlanta United por la última jornada de la MLS.

Ante ello, Messi usó sus redes sociales oficiales para dar cuenta de su pesar por perderse los próximos dos duelos de la albiceleste hacia la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo.

La publicación de Lionel Messi en redes sociales.Fuente: @leomessi

Messi no va con Argentina

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar un tiempo antes de volver a jugar, me dejó fuera", dijo en Instagram.

Asimismo, el campeón con su país en el Mundial Qatar 2022 le deseó éxitos a sus compañeros para que saquen un par de victorias.

"Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", fue lo que añadió Lionel Messi, quien también es campeón olímpico con su país.

Hay que tener en cuenta que el seleccionado argentino marcha en el primer lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos. Solo tiene una derrota.

Lista de convocados de Argentina para la fecha doble de Eliminatorias

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marsella) y Walter Benítez (PSV).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens) y Nicolás Tagliafico (Lyon).

Volantes: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamín Domínguez (Bologna) y Thiago Almada (Lyon).

Delanteros: Nicolás González (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milan) y Santiago Castro (Bologna).

